Nogometni svijet u suzama: Pogledajte reakcije na smrt poznatog menadžera

U 54. godini preminuo je Talijan Mino Raiola, poznati nogometni menadžer koji je vodio brigu o Haalandu, Pogbi, Ibrahimoviću, Verrattiju i mnogim drugim poznatim svjetskim nogometašima.

U četvrtak, ovog tjedna, proširila se vijest o smrti Raiole, ali je vrlo brzo sam menadžer demantirao takvo što navodeći, diljem društvenih mreža, kako je s njim sve u redu i kako je „drugi put u posljednje vrijeme oživio“. Naime, i ranije su kružile priče o njegovoj smrti, od siječnja kada je hospitaliziran te je obavio zahtjevnu operaciju na plućima.

No, ove subote je njegova obitelj službeno obznanila.

„U beskrajnoj tuzi javljamo i dijelimo smrt najbrižnijeg i najčudesnijeg nogometnog agenta koji je ikada postojao. Do kraja se borio i zauvijek će nam nedostajati“, između ostaloga je objavljeno ovom prilikom.

Cijeli nogometni svijet reagira na ovu tužnu vijest, donosimo vam neke od njih.

PSG je izrazio sućut njegovoj obitelji i bližnjima.

Mino Raiola, charismatic sports agent, passed away today following an illness. The club, through its President, sends its condolences to his family and loved ones.

Otac Erligna Haalanda, jednog od najbolje plaćenih sportaša za kojeg je upravo Raiola tražio milijune eura plaće tjedno (!) i govorio da ga samo 10-ak klubova na svijetu može platiti stavio je samo tužni smajlić na objavu.

Fabrizio Romano, novinar koji se bavi nogometnim transferima, napisao je kako su ovo 'strašne vijesti' pa dodao neke od pojedinosti o smrti poznatog menadžera.

Terrible news. Football agent Mino Raiola has passed away after illness, he’s been sick for months, he was 54.



Raiola was the agent of many football stars like Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Erling Haaland, Pavel Nedved and many others.



🙏🏻🕊