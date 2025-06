Sport na rubu kolapsa? Struka zavapila: 'Sustav je ranjiv, ovisimo o politici!'

U Zagrebu su se jučer (9.30 sati, Vijećnica Hrvatske gospodarske komore) okupiti vodeći hrvatski stručnjaci iz svijeta sporta, državne i lokalne uprave, akademske zajednice te profesionalnih sportskih organizacija. Na četiri Panela, na temu Upravljanje sportskim sustavima u eri digitalizacije i profesionalizacije, sudjelovat će među ostalima Tomislav Paškvalin, povjerenik Predsjednika RH za sport, Martina Jeričević, načelnica Sektora za potporu sustavu sporta u MINTS, Perica Bukić – dopredsjednik HVS-a, Zoran Primorac – predsjednik Hrvatskog stolnoteniskog saveza, Loris Peršurić – gradonačelnik Grada Poreča, Tomislav Svetina – glavni tajnik HNS-a, Mladen Vedriš – predsjednik RK Zagreb...

Netko mora točiti "benzin"

- Ova konferencija je važna prvo da osvijesti opću javnost što je to sport. Gledamo redovno utakmice rukometa, odbojke, košarke, nogometa. Svaki vrhunski sportski klub ima vrh piramide, ali i sve ono što dolazi do vrha. Mora imati bazu, od djece postaje sportaši pa ti sportaši odlaze u druge klubove...Sav taj put mora imati "benzin". Netko mora po tom putu točiti "benzin" I netko mora dolijevati ulje u motor. A ulje je u ovom prenesenom značenju struka. Jedna od tema sigurno će biti pitanje sportskih objekata. Ima ih ali nedovoljno. Neki sportovi se ne mogu trenirati zimi, dakle trebaju dvorane. Razgovarat ćemo o mladima u sportu, o financiranju pojedinih karika u sportu I klubovima – priča Mladen Vedriš, predsjednik rukometnog kluba Zagreb.

Rukomet I nogomet možda su najpopularniji među djecom, da li se slažete s tim tvrdnjom?

- Mislim da je to točno. Kada smo u rukometnom klubu Zagreb ukinuli članice imao sam tisuće poziva kako je to bio dobar potez. Olakšali smo roditeljima jer ne moraju svaki mjesec plaćati da im dijete trenira.

Digitalizacija u sportu?

- Ona je već svugdje prisutna pa tako i sportu. Digitalizacija je jedna tehnika koja ubrzava događaje, olakšava događaje, na nju gledamo kao jedan bitan faktor u sportu.

Kolika je česta potreba ovakvih konferencija I panela?

- Bio bi najsretniji kada ovakve konferencije uopće ne bi trebalo raditi. Da to bude nešto što može funkcionirati samo po sebi. Ove panele nazvao bi kao podsjetnik, kao kada imate podsjetnik na mobitelu da kada se oglasi alarm morate uzeti primjerice lijek. No ovim panelima želimo stvoriti svijest da se o pojedinim stvarima trajno razgovara I djeluje. Kada pogledate spisak osoba koje sudjeluju na panelima onda dolazimo do zaključka da su sve to ljudi koji su itekako stručni u svojim područjima

Velik problem našim klubovima predstavljaju financije kojih nema...

- Naravno, lako je primjerice nogometnom klubu Barcelona jer ima tri bitna prihoda. Prvo, ima velike sponzore, drugo to je veliko tržište, a treće su prihodi od natjecanja.

Jedan od sudionika Konferencije bit će Vedran Šupuković, direktor rukomentog kluba Zagreb.

Kao rezultat ove konferencije priželjkujemo nekoliko konkretnih pomaka. Prije svega, želimo potaknuti dublje razumijevanje među ključnim akterima sportskog sustava o važnosti strateškog upravljanja, transparentnosti i međusektorske suradnje. Nadalje, cilj nam je otvoriti prostor za oblikovanje novih modela financiranja sporta koji bolje odgovaraju suvremenim potrebama – osobito kada je riječ o ravnoteži između javnog i privatnog sektora te ulogama lokalne i nacionalne razine. Također, nadamo se konkretnim preporukama i smjernicama za boljim povezivanjem sporta s obrazovanjem, znanošću i inovacijama.

Sustav postaje ranjiv

Jedan od panela bavi se ovisnošću sportskih klubova o javnom novcu. Je li ta ovisnost realna slika sustava ili znak da nešto treba mijenjati?

- Ovisnost sportskih klubova o javnom novcu svakako jest realna slika sustava, posebno kada govorimo o amaterskom i razvojnom sportu, gdje prihodi od tržišta ili članarina jednostavno nisu dovoljni za pokrivanje troškova rada, infrastrukture i programa. Javna sredstva omogućuju funkcioniranje velikog broja klubova i omogućuju djeci, mladima i rekreativcima pristup sportu, što je društveno izuzetno vrijedno. Međutim, ta ovisnost također upućuje na nužnost promišljanja održivijih modela financiranja. Ako klubovi gotovo isključivo ovise o proračunskim sredstvima, sustav postaje ranjiv, posebno u kriznim vremenima ili kad se promijene politički prioriteti, priča Vedran Šupuković.