Sponzorira li država huligane? 'Oni se pretvaraju u paravojsku! Posljedice bi mogle biti ekstremne'

Naši dečki. Tako su vodeći hrvatski političari zvali skupinu Dinamovih huligana koja je u ljeto 2023., unatoč zabrani, sjela u automobile, oboružala se palicama i noževima te se odvezala nekih 1000 kilometara do Grčke kako bi ondje, makar posredno nazočila Dinamovoj utakmici na kojoj im je bilo zabranjeno biti. No ako već nisu mogli sudjelovati u dva nogometna poluvremena, sudjelovali su u onom trećem, masovnoj tučnjavi koja je završila smrću jednog navijača AEK-a. Nakon toga, stotinjak huligana, pripadnika BBB-a, završilo je u grčkim zatvorima koji baš nisu poznati kao mjesta ugodna za život. Posljedično, u njihovo vađenje iz grčkih kazamata uključila se hrvatska Vlada, diplomacija, predsjednik države, a u Grčku je zbog njih čak putovao i Danijel Markić, tadašnji šef SOA-e.