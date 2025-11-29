Naši dečki. Tako su vodeći hrvatski političari zvali skupinu Dinamovih huligana koja je u ljeto 2023., unatoč zabrani, sjela u automobile, oboružala se palicama i noževima te se odvezala nekih 1000 kilometara do Grčke kako bi ondje, makar posredno nazočila Dinamovoj utakmici na kojoj im je bilo zabranjeno biti. No ako već nisu mogli sudjelovati u dva nogometna poluvremena, sudjelovali su u onom trećem, masovnoj tučnjavi koja je završila smrću jednog navijača AEK-a. Nakon toga, stotinjak huligana, pripadnika BBB-a, završilo je u grčkim zatvorima koji baš nisu poznati kao mjesta ugodna za život. Posljedično, u njihovo vađenje iz grčkih kazamata uključila se hrvatska Vlada, diplomacija, predsjednik države, a u Grčku je zbog njih čak putovao i Danijel Markić, tadašnji šef SOA-e.
Sponzorira li država huligane? 'Oni se pretvaraju u paravojsku! Posljedice bi mogle biti ekstremne'
Dobronamjerni kroničari društvenih događanja upozoravali su da država ne može i ne smije zatvarati oči pred galopirajućem nasilju u društvu niti ga smije tolerirati. Za ta upozorenja država nije hajala, kao što ni inače ne haje ni na upozorenja ni na potrebu da provodi zakone koje je sama donijela
Komentara 4
Kaje tifusari, frka a? Pakšu gaće žvače
Galopirajuće nasilje u društvu? Jučer je izbodena časna sestra, dobila je jedan sitan članak. Migranti su već u desetak navrata izvršili seksualne prijestupe, spomene se u medijima onako ovlaš. Hrnjec hladnokrvno izbode čovjeka, sad ga više nitko ni ne spominje. Ali par 'huligana' prosvjeduje ispred srpskih KUD-ova i govori se o GALOPIRAJUĆEM NASILJU U DRUŠTVU?? Ozbiljno?
Ti huligani su zlikovci jer su desno orijentirani. Da su ljevicari i da vicu mi smo titovi, tito je nas, bili bi drustveno prihvatljivi kao recimo antife. Jel tko u javnom prostoru osudio ulaz u zagrebacki HNK pod maskama i kapuljacama? Nije. I nece jer su to ljevicari koji su medijima prihvatljivi. Vasa objektivnost je na niskoj razini jer sam sagledavate problem iz vaseg kuta.