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ELITNO DRUŠTVO

Selfie koji je zapalio svijet: Messi, Đoković, Brady i najveće zvijezde na jednom mjestu

Screenshoot Instagram
VL
Autor
Večernji.hr
18.07.2026.
u 09:29

Fotografiju je objavio američki poduzetnik Michael Rubin, a na njoj se nalazi impresivno društvo

Uoči velikog finala Svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske dogodio se prizor kakav se rijetko viđa. Na jednom mjestu okupili su se neki od najvećih sportskih i zabavljačkih imena svijeta, a trenutak je zabilježen selfiejem koji je brzo privukao veliku pažnju.

Fotografiju je objavio američki poduzetnik Michael Rubin, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 12 milijardi dolara, a na njoj se nalazi impresivno društvo. Selfie je snimio NBA superstar Kevin Durant, a u kadru su se našli argentinski kapetan Lionel Messi, španjolski veznjak Rodri, legendarni NFL quarterback Tom Brady, teniska ikona Novak Đoković, vratar Argentine Emiliano Martínez, reper Travis Scott, bivši kapetan Manchester Uniteda Rio Ferdinand, komičar Kevin Hart te sam Rubin.

Okupljanje se dogodilo na posebnom događaju organiziranom u New Yorku uoči finala Svjetskog prvenstva, a obje reprezentacije iskoristile su priliku za posjet Rubinovoj manifestaciji prije borbe za naslov prvaka.

Poseban trenutak zabilježen je i iz drugog kuta, gdje se vidi kako selfie zapravo nastaje. Na toj fotografiji u kadru su se našli i izbornici finalista – Lionel Scaloni i Luis de la Fuente, koji će u nedjelju od 21 sat predvoditi Argentinu i Španjolsku u utakmici za svjetsko zlato.

Riječ je o jednom od najzvučnijih okupljanja tijekom ovog Mundijala, na kojem su se spojile najveće zvijezde nogometa, košarke, tenisa, američkog sporta i zabavne industrije.

Ključne riječi
SP 2026.

Komentara 1

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VA
VanjaPlank
10:21 18.07.2026.

najbitnije je da je Otografija snimljena

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