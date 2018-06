Kakav presedan: Šokantna odluka Španjolaca dan uoči SP-a!

Julen Lopetegui, samo dan nakon imenovan trenerom Real Madrida, smijenjen je s klupe španjolske reprezentacije.

Iako svi tvrde da je kraljevski klub napravio sjajan posao, u Španjolskom nogometnom savezu bili su šokirani takvom odlukom Lopeteguija jer on je nedavno stavio potpis na novi ugovor s furijom do 2020., no s odštetnom klauzulom od dva milijuna eura.

Odluka novog trenera Reala izazvala je pravi potres u reprezentaciji, iako su navodno igrači bili uz njega.

Naime, predsjednik saveza Luis Rubiales samo dva dana uoči prve utakmice furije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji protiv Portugala odlučio je smijeniti izbornika Lopeteguija.

Furiju bi na Svjetskom prvenstvu trebao voditi prvi Lopeteguijev pomoćnik Fernando Hierro.