Španjolac doputovao u Zagreb pa ostao u čudu: Ovo je brutalno

Maksimir je posljednjih tjedana bio destinacija brojnih novinara iz Španjolske. Jasno, većina ih je došla zbog Danija Olma, ali Rafaela Escriga još više je privukla želja da uživo vidi glasoviti hrvatski derbi, dvoboj Dinama i Hajduka (1:1) koji se u petak igrao na Maksimiru.

I doživio ga je Escrig kao malo koji njegov sunardonjak, uz sam travnjak maksimirskog stadiona, a posebno su ga zaokupili navijači. Promatrao je njihovo ponašanje.

- Jedan od najopasnijih derbija u Europi: Dinamo Zagreb protiv Hajduk Splita. Dvije najnasilnije grupe navijača: bengalke, provokacije i tisuće navijača. Brutalno - poručio je španjolski novinar.

Escrig je uz maksimirski teren pratio navijače i njihove bakljade koje su ga impresionirale, a jedna ga je stvar posebno iznenadila. Bile su to već pripremljene kante s vodom koje služe za gašenje baklji koje padnu na teren.

A o tome je razgovarao i sa svojim sunarodnjakom Danijem Olmom koji mu je rekao:

- Uvijek na tim utakmicama dođe do bakljade i gotovo da smo naviknuli na to. No, malo sam umoran od toga jer prekidaju utakmicu.

A što je sve Rafaela Escriga snimio na hrvatskom derbiju, pogledajte u videu.