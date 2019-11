Kako će reagirati Splićani? Dinamovac otkrio: Svi igrači Hajduka su nam to poručili!

Kakva li je to samo navala bila na igrače Dinama koji su došli na druženje u trgovački centar u zagrebačkim Vrbanima. Nikola Moro, Dani Olmo, Amer Gojak i Joško Gvardiol došli su na predstavljanje novih Adidasovih kopački i lopte s kojom će se igrati na Europskom prvenstvu, ali i na druženje s navijačima. Očito im nitko nije zamjerio što su u petak u velikom derbiju igrali 1:1 s Hajdukom, jer igrali su odlično. Nakon dva sata druženja, potpisivanja i fotografiranja, uspjeli su se osloboditi “flastera” i sjeli na kavu te gledali utakmicu Atalanta – Juventus u društvu s trenerom Ninom Bulom. Mogli su vidjeti kako igra njihov sljedeći suparnik u Ligi prvaka protiv Juvea. Nakon dugog druženja s navijačima, s brojnom djecom, mogli su na zasluženi odmor uz kavu i TV ekran.

Zaslužili smo više od remija

– Uh, preznojio sam se na ovom druženju. Nije lako dva sata u gužvi, nema zraka, ali je i lijepo družiti se – pričao je Nikola Moro nakon milijun autograma.

U zadnje vrijeme puno navijača dolazi na takva druženja, plavi su opet popularni u Zagrebu, a donedavno su mogli gradom prolaziti kao anonimci.

– Sve to dolazi s rezultatom, da nemamo rezultate, ne bi bilo ni svega ovoga. Bio sam u Dinamu i kad nismo izborili Europu, sad su malo drukčija vremena. Ali, takav je nogomet, sve se okrene u par dana.

Okrenulo se i u petak, poveli ste, bili daleko bolji od Hajduka, a onda 1:1. Jeste li razočarani?

– Onako, svi smo svjesni toga da smo zaslužili bolji rezultat jer smo bili bolji, dominantniji, stvarali smo šanse, a oni su uputili jedan udarac u okvir, i to iz jedanaesterca, i zabili gol. Ali, i to je nogomet. Protiv Rijeke smo iskoristili gotovo svaku priliku, sad nije bilo tako. Protiv Hajduka smo igrali odlično, malo smo takvih utakmica odigrali kao u petak, agresivno od početka – rekao je Moro koji se profilirao kao zadnji vezni, no neće ga biti u Milanu zbog crvenog kartona koji je dobio u onom trileru sa Šahtarom (3:3).

– Nažalost, ne mogu igrati. Ali, želio bih reći da su nam svi igrači Hajduka nakon utakmice poželjeli puno sreće u Milanu i drago mi je što su nam to poželjeli. A vjerujem da možemo na San Siru postići dobar rezultat.

Idete li na put?

– Naravno da idem, ali idem navijati. Trebala je ići i moja obitelj, sve je već bilo dogovoreno i organizirano, ali sad kad ne igram, oni ipak ne idu u Milano, ali ja ću ići.

Nakon polufinala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske u Rusiji, hoće li vam ovo, kao navijaču, biti najveća utakmica?

– Da, bio sam na tribini protiv Engleske, a sad ispada da ću biti navijač i na utakmici Dinama. A što mogu, kad ne mogu na terenu, pokušat ću pomoći s tribina – kaže Nikola.

Zaboravimo što je bilo

Što možemo od Dinama očekivati u Milanu?

– Atalanta je ozbiljna momčad, jesmo mi nju u Zagrebu pobijedili s 4:0, ali to sad više ne znači apsolutno ništa, ovo je nova utakmica, sve je drukčije i za nju ćemo se pripremati, a ne se vraćati i prisjećati onoga što je bilo prije dva mjeseca. Sad je i Atalanta naučila lekciju, možda vas neće podcijeniti, ali sigurno su njezini igrači mislili da će im protiv Dinama i Šahtara, koji dolaze iz slabijih liga, biti lakše.

– Kažu da su nas podcijenili, ali objektivno, ako u Ligi prvaka nekoga podcijeniš i jedan posto, možeš to skupo platiti. No, sad će i oni sve malo drukčije analizirati i drukčije će nas shvatiti. Mi ih još nismo analizirali, vjerojatno će trener početi s time danas. Važno je dobro ući u utakmicu, mora prvi duel, prvi pas biti na sto posto, uvijek je važno kako kreneš u utakmicu – pričao nam je Nikola Moro.

Uđe li Dinamo u susret kao što je ušao u zadnjim utakmica protiv Rijeke i Hajduka, pa i protiv Atalante u Zagrebu, s optimizmom može se gledati na taj možda i odlučujući susret u borbi za drugo ili treće mjesto u skupini Lige prvaka, a to je ono što su si plavi s pravom poželjeli, dočekati europsko proljeće u elitnom natjecanju.

