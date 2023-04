Sopić za VL: Trening u 1 ujutro je vijest samo u Hrvatskoj. U Njemačkoj to nitko ne spominje

Gorica se ove sezone nogometno tražila, rezultatski, igrački, pa i trenerski. No, izgleda da su dolaskom Željka Sopića (48) na klupu stvari sjele na svoje mjesto. Iako je turopoljska momčad posljednja na tablici HNL-a, sve je bliže ostanku u ligi. Potvrđuje to i pobjeda u gostima nad Šibenikom (4:0), finalistom Hrvatskoga nogometnog kupa. Igrači Gorice su nakon povratka iz Šibenika održali trening u jedan ujutro, a snimke su se brzo proširile internetom.

Izgledam li zabrinuto?

- To je vijest samo u Hrvatskoj, u Njemačkoj to nitko ne bi ni spomenuo. Bio je to normalan trening, prije dogovoren. Nije to uobičajeno, ali sljedeća utakmca nam je sljedeće nedjelje protiv Rijeke pa igračima dajem dva dana slobodno. Imamo igrače koji nisu igrali utakmicu i moraju nešto raditi, imamo i dva igrača pravoslavne vjeroispovijesti koji sada imaju Uskrs. No taj trening bio je po planu i programu. Ako mislim da je to dobro za momčad, opet ću to napraviti. Puno sam gorih i težih treninga vidio i vodio, ovo je sve mačji kašalj - kaže trener Sopić i dodaje:

- Igrači su to normalno primili. Grupa koja je igrala, imala je pola sata trčanja, druga grupa imala je malo jači trening. Dečki shvaćaju u kakvom se trenutku nalazimo i da to treba odraditi, a i ja sam s njima trenirao.

Kruže priče da je Sopić autoritativan trener. Pitali smo ga kako bi on sam sebe opisao.

- Postoje trenuci kada se šalim sa svojim igračima i kada je opušteno ozračje, ali kada se radi, zna se. Moji igrači me najbolje poznaju, oni će to bolje reći. Ja sam stara generacija, baš me briga što će ljudi reći. Ono što mislim, to i kažem. Tako je i s mojim igračima.

S obzirom na dobar niz u posljednjih nekoliko utakmica i atmosfera je u momčadi bolja.

- Kada imate dobre rezultate, lakše je raditi. Od prvog dana kada sam došao u Goricu, živim s jednakim uvjerenjem da ćemo ostati u ligi. Tako je bilo i kada smo zaostajali 10 bodova za pretposljednjim i sada kada smo i dalje posljednji, ali samo s bodom manje od pretposljednjeg. Bitno je da se ta energija prenese na igrače i mislim da su malo pomalo počeli u to vjerovati. Nadam se da ćemo na kraju barem za jezičac biti ispred Šibenika i ostati u ligi.

Gorica je pobijedila Osijek i igrala neodlučeno s Dinamom, a u posljednjih sedam kola samo je jednom poražena.

- U dobrom smo ritmu. U posljednjih sedam utakmica izgubili smo samo od Varaždina. No, kada igrate na pobjedu i stvarate šanse, mora vam se to vratiti, kao sada nama na Šubićevcu.

Goricu do kraja prvenstva, među ostalima, čekaju Rijeka i Hajduk, a u zadnjem kolu Dinamo.

- Razmišljamo samo o sljedećem suparniku, Rijeci. Znamo puno o njoj, kao i ona o nama. Rijeka trenutačno igra možda i najbolje u Hrvatskoj. Mi nismo loši, igramo dobro, digli smo se. Izgledam li zabrinuto? Nisam zabrinut. Nisam bio zabrinut ni prije Šibenika, niti sam euforičan nakon pobjede - kaže Sopić kojeg prije Rijeke čeka prijateljska utakmica s Rudešom u utorak.

U Gorici je od studenoga prošle godine i otad se mnogo toga promijenilo.

- Morao sam promijeniti krvnu sliku momčadi, doveli smo neke igrače na posudbu. Tada je bilo i Svjetsko prvenstvo, prijelazni rok, mi smo bili zadnji, nismo bili najbolja udavača, igrači baš neće takve i nije nam bilo lako. No, mislim da smo doveli kvalitetne ljude i dobre igrače i da će nas na kraju to dovesti tamo gdje želimo.

Dinamo je i dalje najveći

Gorica prima najviše pogodaka u ligi, dosad je primila čak 41, a ne zabija puno. U čemu je problem?

- Da sam trenirao momčad cijelu godinu, onda bih mogao o tome govoriti. Mogu govoriti samo o onome nakon prosinca. No, ako želite pobijediti, morate postići gol više, a tada se morate otvoriti. Na početku mog mandata šest utakmica nismo zabili gol, a imali smo 20 šansi, penal, vratnice... Nema recepta zašto je nešto dobro, a nešto ne.

Sopić je u karijeri trenirao Dinamo, Rudeš, sada trenira Goricu, a bio je i u inozemstvu, u Sabahu i Al-Ainu. Gdje mu je bilo najljepše?

- U Dinamu, u susretu s Juventusom na punom Maksimiru, to je vrh svakome tko je rođen u Zagrebu. Nema dalje. Nakon toga možete i umrijeti. Bio sam i u Azerbajdžanu i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i tamo je nogomet dobro plaćen, ali kvaliteta nije ni približna Europi. Trenutačno mi je jako lijepo i dobro se osjećam i u Gorici - kaže nam taj karizmatični trener pa se osvrće na HNL.

- Ove godine, u drugom dijelu prvenstva svatko svakoga može pobijediti. Nema izrazitih favorita. Smanjila se razlika samim time što je Dinamo ostao bez Ademija i Oršića, a druge momčadi su mu se malo primaknule. No, Dinamo je i dalje naš najveći klub i bit će sigurno prvak.

