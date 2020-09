Šokirat ćete se kada doznate tko je zapravo čovjek koji prosi za hranu na ulici

Za vrhunske sportaše često se kaže da se nakon 15-ak godina karijere mogu umiroviti i do kraja života ne raditi ništa uživajući u milijunima koje su zaradili. Tako je nekako krenula priča Delontea Westa (37), no na kraju je sve otišlo u krivom smjeru.

Ovaj bivši NBA košarkaš snimljen je u Dallasu kako doslovno prosi na ulici za hranu. Riječ je o čovjeku s impresivnom košarkaškom karijerom iza sebe, igrao je u Bostonu, Dallasu i Clevelandu gdje je bio suigrač LeBronu Jamesu. U karijeri je zaradio 16 milijuna dolara.

No, nesretnom Westu dijagnosticiran je bipolarni poremećaj, odao se porocima, spiskao novac i život mu se sasvim raspao. Danas je beskućnik. U siječnju je snimljen kako sudjeluje u uličnoj tučnjavi, a kada ga je jedan navijač pitao je li on bivša NBA zvijezda, West je odgovorio:

- Više nisam u tom životu.

TMZ Sports piše da bivši suigrači i treneri ovog košarkaša već mjesecima pokušavaju organizirati pomoć, no čini se da bi West za početak trebao pomoći sam sebi.

Na fotografiji je Delonte West iz 2012. godine dok je igrao za Dallas

Na fotografiji je Delonte West iz 2012. godine dok je igrao za Dallas

