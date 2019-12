Slavni klub izvukao je iz blata, a sad prijeti da će ga uništiti!

Napoliju je dao novi život, slavni klub izvukao iz blata, preuzeo ga nakon bankrota zbog 70 milijuna eura duga i iz Serije C vratio u vrh talijanskog nogometa, a sada ga prijeti uništiti. Kontroverzni filmski producent Aurelio de Laurentiis odlučio je tvrdoglavo ići glavom kroz zid pod svaku cijenu.

De Laurentiis je svojedobno priznao da je prije preuzimanja kluba mislio da je “4-4-2 nešto što se jede”, no to ga nije priječilo da se počne miješati u posao struke. Napoli je danas Aurelio de Laurentiis.

Ide im u Ligi prvaka

Novu sezonu De Laurentiis otvorio je velikom tvrdnjom da će “biti još slađe uzmemo li scudetto sa Sarrijem na klupi Juventusa”, no nekoliko mjeseci kasnije ne samo da je izvjesno da Napoli ni ove sezone neće uspjeti skinuti Juventus s trona, čak mu neće doći ni blizu, već će biti uspjeh dohvati li uopće mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Napoli je u velikoj krizi rezultata, u odnosu na prošlu sezonu osvojeno je čak devet prvenstvenih bodova manje. Nešto je bolja situacija u Ligi prvaka u kojoj je Napoliju dovoljan i bod protiv slabog Genka u idućem kolu na San Paolo za potvrdu plasmana među 16 najboljih. No pitanje je s kime će Carlo Ancelotti igrati europsko proljeće.

De Laurentiis ima obrazac ponašanja u kriznim situacijama i nije spreman na ustupke. “Zaključavanje” igrača u karantenu zbog podizanja “momčadskog duha” metoda je kojoj oduvijek voli pribjegavati. Iako su nogometaši i prije “zavrtali nosom”, na takve naloge nedavno su se prvi put odlučili javno pobuniti. A na vrijeme je Rafa Benitez upozoravao Napolijeva gazdu kako takva praksa ne prolazi u današnjem nogometu.

– To su metode koje su se koristile 70-ih godina prošlog stoljeća. Nisam protiv karantene u nekim situacijama, ali protiv toga sam da se ona koristi kao kaznena mjera jer joj je jedini efekt da živcira nogometaše – kazao je Benitez koji je dva mjeseca nakon te izjave napustio Napoli.

Nakon domaćeg remija sa Salzburgom (1:1) u Ligi prvaka igračima je po svome sinu Edoardu, inače klupskom dopredsjedniku, naredio ostanak u karanteni do sljedeće utakmice, odnosno čak pet dana, što su igrači odbili jer su u karanteni bili i do te utakmice. Ispred momčadi je istupio Lorenzo Insigne i poručio De Laurentiisovu sinu: “Mi idemo kući. Reci to i ocu”. Nenaviknut na takav neposluh, šef Napolija isprva je zaprijetio da će rasprodati sve kolovođe pobune iako su među njima i nositelji igre, uključujući Insignea i Mertensa, koji je ionako u nemilosti jer nije pristao na uvjete koje je klub ponudio za produžetak ugovora. Pritisak na momčad pojačali su i lokalni tifozi koji ionako često za mete pljački biraju nogometaše Napolija. S uvredama bi se nogometaši još i mogli nositi, no huligani su odlučili utjerati strah u kosti nogometašima. Supruzi Piotra Zielinskog provaljeno je u automobil, a Allanu je provaljeno u dom u kojem su se tada nalazili njegova trudna supruga i djeca.

Gotovo mjesec dana čelništvo kluba na suprotnim je stranama barikada, a vjerojatnost pomirbe jako je mala. Pogotovo nakon što je De Laurentiis kolovođe “štrajka” odlučio novčano kazniti i skinuti im s plaća ukupno dva i pol milijuna eura. Gazzetta dello Sport tvrdi da su najgore prošli Allan, koji se prvi suprotstavio predsjednikovu sinu i koji bi trebao dobiti 200.000 eura manja primanja, i kapetan Lorenzo Insigne, koji bi trebao ostati bez čak 350 tisuća eura.

Igrači kontaktirali odvjetnike

Pojedini igrači navodno su već kontaktirali odvjetnike jer ova kazna nema temelja i u suprotnosti je s kolektivnim ugovorom koji imaju nogometaši u Italiji.

Iako je Carlo Ancelotti podržao igrače, za sada je nejasno kakva je njegova sudbina. Dojam je da i De Laurentiis postaje svjestan da će morati promijeniti svoj pristup pobunjenoj svlačionici. Veliki bod na Anfieldu protiv Liverpoola u Ligi prvaka bio je prilika da se smire strasti. No, pat-pozicija na San Paolu se nastavlja, a ishod je neizvjestan. Nitko se neće čuditi odluči li nepredvidivi i tvrdoglavi De Laurentiis na zimu zaista očistiti svlačionicu i prodati sve “pobunjenike” te krenuti od nule kako bi opet bilo po njegovu.