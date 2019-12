Publika vikala 'Buriću, odlazi', trener Hajduka odgovorio na prozivke

Hajduk je danas u 17. kolu HNL-a na Poljudu doživio težak poraz, Rijeka je slavila s čak 4:0. Trener Hajduka Damir Burić obratio se javnosti nakon utakmice.

- Danas je dan u kojem nemam objašnjenja za neke stvari. Iz akcije koju možeš jednostavno braniti smo primili gol. U organizaciji smo bili dobri. Visoki poraz ide na moju kapu jer sam ja taj koji je riskirao zadnjih deset minuta, išao sam na all in. Ja sam kriv za ovaj poraz, tako da igrači nisu krivi ništa nego ja. Ima dosta i dobrih stvari kod momaka, tako da ćemo to nastojati pokazati i demonstrirati u sljedećoj utakmici - rekao je Damir Burić, a prenosi Dalmatinski portal.

Navijači su vikali "Buriću, odlazi".

- Znate da sam maksimalno skoncentriran na rad. Na to ne mogu utjecati. Jedino tko može utjecati na to je predsjednik kluba. Što se mene tiče ja ću nastaviti dalje raditi s momčadi, još uvijek imam nevjerojatno veliku želju za daljnjim radom. Ako sam ja problem onda je to najmanji problem - rekao je Burić i dodao:

- Rijeka je jednostavno igrala i čekala iza centra na naše greške. Bili su dobro organizirani. Najjednostavniji nogomet, ali s visokom razlikom su nam očitali lekciju. Ovih 4:0 nije realno stanje na terenu. Naše htjenje i želja je bilo da damo gol, njima je ušlo sve što su šutirali, a nama nije. Ubuduće ćemo sigurno bolje izgledati. Žao mi je najviše navijača koji su nas u velikom broju podržati. Moramo brzo naučiti iz ovog danas.

Može li podignuti ovu momčad?

- Mislim da smo to puno puta pokazali. Na pravom smo putu i to je samo pitanje vremena - zaključio je trener Hajduka.