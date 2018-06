Ovaj čovjek je iznimno dragocjen izborniku Daliću, ali i Mamiću

Mnogo se puta, kao zaslužnog člana Dalićeva stožera, spominje videoanalitičara Marca Rochona, ali malo je poznato da je ovaj Škot zapravo u Hrvatskoj tek “honorarac” i da mu je pravi šef – Zoran Mamić.

Naime, naš trener na klupi prvaka Ujedinjenih Arapskih Emirata benevolentno je još prošle jeseni ustupio Marca Rochona Daliću za potrebe reprezentacije, budući da su njih dvojica izvrsno surađivala dok je Zlatko vodio Al Ain.

Zoran je, uostalom, bivši reprezentativac, član brončanih iz 1998. godine, lojalan je HNS-u, a i s Dalićem ima vrlo korektan odnos.

Samo smo ga ‘iznajmili’

– Zatekao sam Rochona u Al Ainu kada sam na klupi naslijedio Zlatka Dalića. Raspitao sam se tada malo o Škotu i o njemu čuo sve najbolje pa sam ga odlučio ostaviti u svom stožeru. I kada me Zlatko Dalić prvi put pitao mogu li mu “iznajmiti” Marca za potrebe stožera reprezentacije, naravno da sam ga pustio. No, on je i dalje zaposlenik Al Aina – kaže Zoran Mamić i dodaje:

– Marc je izvrstan dečko, vrijedan, nenametljiv, radi s Vedranom Attiasom, koji je naš glavni videoanalitičar. Njih dvojica rade zajedno i zaista su mi važan dio stožera.

Marc Rochon u reprezentaciji pažljivo bilježi sve fizičke vrijednosti koje igrači iskazuju na treninzima, analizira količinu, brzinu i intenzitet sprintova. Međutim, njegov posao još je kompleksniji i zahtjevniji.

– Zadaća je videoanalitičara analiza detalja s utakmice; načina na koji se postavlja i odakle najčešće napada suparnik, zatim raznih situacija u igri, svih vrsta prekida... To je strahovito obiman posao i zato je Rochon nezamislivo važan član Dalićeva stožera. Pogotovo na turniru, gdje se stvari odvijaju filmskom brzinom, jer utakmice u kratkom vremenu dolaze jedna za drugom. Tako analitičar mora u što kraćem roku pregledati četiri-pet utakmica suparnika i sve pripremiti šefu stožera, koji za to jednostavno nema vremena. Iako, naravno, i izbornik pogleda neki od suparnikovih nastupa. Rochon je našima dragocjen jer je jedini koji se bavi videoanalizom, dok veliki klubovi i reprezentacije imaju i po četvoricu ljudi koji to rade – objašnjava Zoran Mamić.

Jeste li za vrijeme utakmice, dok vodite Al Ain, na vezi s Rochonom?

– Ne, meni se Rochon spusti u svlačionicu u poluvremenu sa svojim zapažanjima pa onda na osnovi njih pokušavamo reagirati i prevenirati neke stvari u igri – kaže Zoran Mamić.

Igrati svojim stilom

Kakvi su izgledi Hrvatske protiv Danske u osmini finala Svjetskog prvenstva?

– Ma mi smo jako dobri, izvrsno organizirani, imamo ambijent kakav je potreban... Sigurno smo kvalitetniji od Danaca i trebamo inzistirati na svojem stilu; pas igra, s dubinom Rebića i Perišića, posjed lopte... Nikako ne smijemo dopustiti da uđemo s Dancima u “tučnjavu” jer oni su u takvoj igri bolji od nas. Njima bi to najviše odgovaralo i tada bismo se mogli naći u problemima – zaključio je Zoran Mamić, koji 13. srpnja počinje pripreme s Al Ainom s kojim brani dvostruku krunu.

Njegov klub na ovom SP-u u Rusiji, osim Marca Rochona, ima još jednog predstavnika, sjajnoga švedskog centarfora, 31-godišnjeg Marcusa Berga, koji je nastupio u sve tri utakmice u grupnoj fazi.

