Skauti Milana i Liverpoola s tribina Rujevice gledali kako Toni Fruk demolira Hajduk

Rijeka je za vikend u Jadranskom derbiju razbila Hajduk s 5:0 i nanijela mu najteži poraz otkako je HNL-a. Susret je izazvao posebnu pozornost pa je tako na tribinama osim nekoliko hrvatskih FIFA menadžera i agenata, bili prisutni i skauti velikih europskih klubova.
Svoje emisare poslali su klubovi poput Liverpoola, AC Milana, Udinesea, Parme, Twentea i Sassuola, piše Novi list.
Na terenu je briljirao hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je zabio hat-trick i to za malo više od pola sata, golove je postigao u 5., 22. i 32. minuti.
Osim njega, skautima je zanimljiv i Hajdukov Rokas Pukštas koji ove sezone igra sjajno nakon što ga Gennaro Gattuso praktički nije koristio u prošloj.
