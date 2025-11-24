Naši Portali
OTKRIO JEŠE

Marko Livaja je prošle sezone 12 utakmica odigrao pod injekcijama, a sada ga je na Rujevici bolio trbuh

Čudesni Marko Livaja srušio Dinamo
24.11.2025.
u 08:45

"Znam kao informaciju da je pod Mislavom Karoglanom igrao pod injekcijom, i to 12, 13 utakmica, to se čuvalo u tajnosti, javnost nije znala. Sad, što je sad tu u pitanju, to ne znam, nije u konačnici nama da sudimo", rekao je Ješe.

Nogometaši Rijeke pobijedili su za vikend Hajduk na Rujevici s ogromnih 5:0 i nanijeli Bijelima najteži poraz u posljednjih 12 godina. Utakmica je praktički riješena u prvih pola sata kada je Toni Fruk zabio hattrick (do 32. minute), a u nastavku su Samuele Vignato i Luka Menalo samo povisili rezultat za svoju momčad.

Očekivalo se kako bi u ovoj utakmici nakon dugo vremena u udarnoj postavi mogli vidjeti najveću zvijezdu Hajduka, Marka Livaju, no to se nije dogodilo. Podsjetimo, kapetan Hajduka izbivao je s travnjaka više od mjesec dana zbog ozljede, no vratio se osmog studenog protiv Osijeka, a i u ovoj utakmici bio je na klupi za pričuve. Kako su Bijeli na odmor otišli s velikim zaostatkom, očekivalo se da Garcia posegne za njim kao kreatorom potencijalnog preokreta, ali Livaja je ostao na klupi.

Trenera Hajduka nakon utakmice su pitali zašto Livaja nije ušao u igru, a njegov odgovor šokirao je mnoge:

"Pitali smo ga u drugom poluvremenu da se zagrije. Rekao je da se ne osjeća dobro i da ga boli trbuh", kratko je odgovorio strateg Bijelih.

Nekadašnji nogometaš, a danas stručni komentator Vedran Ješe u sinoćnoj HTV-ovoj emisiji Stadion osvrnuo se na situaciju s Livajom.

"Znam kao informaciju da je pod Mislavom Karoglanom igrao pod injekcijom, i to 12, 13 utakmica, to se čuvalo u tajnosti, javnost nije znala. Sad, što je sad tu u pitanju, to ne znam, nije u konačnici nama da sudimo", rekao je Ješe.

Avatar Banana man
Banana man
09:21 24.11.2025.

bolje mu je bilo dok je imao onu vlašku bradu...autentičniji je bio

Avatar fergazer
fergazer
09:12 24.11.2025.

Tko je uopće taj lik da se sve vrti oko njega?

Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
09:29 24.11.2025.

To je vođa. Boli me trbuh pa ne mogu na teren...Kme kme

