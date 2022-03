Sjećate li se nje? Godinama oduševljavala Hrvatsku, a sada se prijavila u ukrajinsku vojsku

Ukrajinka Svitlana Pasičnik (46) bivša je hrvatska rukometna reprezentativka i jedna od najboljih stranih igračica koje su ikad igrale u Hrvatskoj.

Popularna Cvita dugo je živjela u Hrvatskoj i ostavila dubok trag u našem rukometu. Prvo je tri godine igrala za Zvečevo iz Požege, zatim je tri sezone bila u zagrebačkoj Lokomotivi. Najviše se pamte njeni nastupi u Podravci s kojom je bila prvakinja Hrvatske i igrala finale Kupa EHF-a.

Uzela je hrvatsko državljanstvo, godinama igrala za našu reprezentaciju i nastupila na nekoliko velikih natjecanja. Dva je puta proglašena našom najboljom igračicom. 2005. godine ova Ukrajinka i Mirza Džomba proglašeni su najboljim rukometašicom i rukometašem, a godinu dana kasnije najbolji su bili Pasičnik i Ivano Balić.

Nakon više od 10 godina provedenih u Hrvatskoj, Pasičnik je prešla u rusku Zvezdu iz Zvenigoroda i to joj je bio posljednji klub u karijeri. No, stvari su se od tada duboko promijenile. Rusi danas žestoko napadaju Ukrajinu, državu u kojoj Pasičnik živi.

Cvita se nakon rukometne karijere vratila u svoj rodni grad Ovidiopolj, grad blizu Crnog mora i Odese, koji trpi rusku agresiju. Žene mogu napustiti Ukrajinu, no hrabroj Cviti to ne pada na pamet.

– Nažalost, brat radi u Njemačkoj pa sam ja ta koja brani naš dom. Ni u jednom trenutku nisam pomislila napustiti Ukrajinu. Nije to moj stil – rekla je Pasičnik u nedavnom razgovoru za Večernji.

Pasičnik je nedavno na Facebooku objavila video koji pokazuje rusko razaranje njezine zemlje te napisala "Pogledajte, razmislite! Ovo je apel ruskim majkama. Pogledajte što se ovdje događa. Svi znamo što se dogodilo i neka cijeli svijet vidi. Slava Ukrajini, Ukrajini iznad svega". Kaže da se prijavila u vojsku i da je spremna braniti Ukrajinu.

– I prije ove situacije htjela sam se prijaviti u vojsku, ali me nisu uzeli. Kad je počeo napad, opet sam se išla prijaviti. Uzeli su moj broj mobitela, ali me nisu zvali. Još. Ako me pozovu, idem. Ne bojim se. I kada sam igrala rukomet, nije me bilo ničega strah. Išla sam na "glavu" u svakoj utakmici – rekla je Pasičnik koja i danas dobiva brojne poruke podrške iz Hrvatske.

