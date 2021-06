Sjećate li se ove zvijeri? Imao kontroverzu s Cro Copom, a sada je promijenio sport

Nakon što je ranije ove godine raskinuo preko devet godina dugu suradnju s UFC-om, Alistair Overeem nije puno govorio o tome znači li to kraj njegove više nego uspješne karijere ili će se još negdje okušati. Interes za njegove usluge svakako je postojao, a nakon vaganja ponuda on je odabrao što će biti njegov idući potez, prenosi Fightsite.

Naime, odlučio se vratiti onome gdje je postigao svoje prve velike uspjehe te krenuo graditi popularnost. Vratio se kickboxingu tako što je potpisao ugovor s Gloryjem, trenutno vodećim igračem na polju tog borilačkog sporta.

"Izuzetno smo uzbuđeni što je Alistair Overeem pristupio Gloryju. Alistair je jedan od najsvestranijih i najcjenjenijih teškaša svih vremena. Ovo danas je povijesni dan ovog sporta, ali i jedan od najvažnijih za fanove Gloryja. Slijede nam borbe koje svi žele vidjeti", glasi službeno izvješće Gloryjevog predsjednika Pierrea Anduranda.

"Reem" je u svojoj kickboxing karijeri, čiji je najplodniji dio bio od 2008. do 2010. godine, upisao deset pobjeda i četiri poraza, a tim sportom prestao se baviti nakon što je 2010. godine osvojio prestižni K-1 Grand Prix turnir. Imena koja se nalaze unutar tih deset pobjeda su impresivna, budući da je savladao Petera Aertsa (dva puta), Badra Harija, Tyronea Sponga, Gokhana Sakija i Dževada Poturka.

41-godišnji Nizozemac sad dolazi u vrlo kvalitetnu diviziju koja je kickboxing ponovno vratila na naslovnice borilačkih medija, a unutar koje su glavne zvijezde Rico Verhoeven, Badr Hari, Benjamin Adegbuyi, Jamal Ben Saddik, Levi Rigters, ali i naš Antonio Plazibat.

Trenutno nije poznato kad bi Alistair trebao debitirati, no ove godine bi se to svakako trebalo dogoditi.

"Posljednji pohod je došao do kraja, ali kakva je to utrka bila. Prethodnih 10 godina bilo je najbolje iskustvo u mojem životu. Hvala UFC-ovim radnicima, fanovima i borcima s kojima sam se borio. Nisam mogao poželjeti bolju karijeru. Posebno hvala Dani Whiteu i Lorenzu Fertiti jer su sve to omogućili. Bila je velika čast boriti se za vas", napisao je Overeem u ožujku kad ga je UFC otpustio.

Zanimljivo, Overeem se tijekom svoje MMA karijere borio i protiv Mirka Filipovića i protiv Stipe Miočića. Dok je protiv Mirka meč kontroverzno završen rezultatom "bez borbe" nakon udarca Overeema u Filipovićevo međunožje, Miočić ga je u obrani svojeg teškaškog naslova u UFC-u riješio nokautom u prvoj rundi.