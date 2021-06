Miočić je postao nezanimljiv: 'Bila bi greška boriti se s njim, ali vjerujem da bi ga pobijedio'

Za mnoge najveći borac u povijesti MMA-a, Kanađanin Georges St-Pierre, osvrnuo se na trenutnu sapunicu u teškoj kategoriji i objasnio zašto bi Jon Jones "napravio pogrešku" prihvaćanjem borbe protiv Stipe Miočića, piše Fight Site.

Još od ljeta prošle godine konstantno slušamo priče o Jonesovom teškaškom debiju, ali se do dana današnjeg još nije dogodio. Plan i ponuda su postojali, najboljem poluteškašu u povijesti ponuđena je borba s aktualnim teškaškim prvakom Francisom Ngannoua, no zapelo je tamo gdje obično zapne - na novcu.

Jones je očito tražio više nego što je UFC bio spreman ponuditi i to je rezultiralo promjenom plana. Predsjednik UFC-a Dana White okrenutu se tako borbi Ngannoua i Derricka Lewisa, a 'Bonesu' je ponudio Miočića, no ovaj je i to odbio jer nije zainteresiran za ništa što ne donosi titulu.

Je li Jon donio ispravnu odluku? Ako pitate legendarnog GSP-a, odgovor je - DA.

- Mislim da bi se Jon trebao boriti s prvakom, a ne sa Stipom. Mislim da bi se on trebao boriti s Francisom Ngannouom. Da sam ja na njegovom mjestu... Gledajte, mi kad pričamo o tome, pričamo kao da se radi o šahu jer je riječ o zaista velikim i važnim odlukama. Iako su izgledi na vašoj strani, ne znači da ćete uvijek pobijediti. Mislim da bi Jon napravio pogrešku kada bi prihvatio borbu protiv Stipe - rekao je St-Pierre u Steve-O’s Wild Ride podcastu.

Nekadašnji kralj veltera, ali i prvak u srednjoj kategoriji potom je i iznio svoju prognozu tog, očito, nesuđenog susreta.

- Vjerujem da bi Jones pobijedio Stipu. Međutim, zašto riskirati s tom borbom kada možete čekati i boriti se s prvakom te možda svojoj kolekciji pridodati još jedan pojas. Ako bi se to dogodilo, Jon Jones bi se mogao povući kao najbolji svih vremena. Njegova će vrijednost porasti više nego ičija, a onda bi mu se u mirovini otvorio još jedan svijet. Mogao bi raditi što god poželi. Problem s nekima je taj da se predugo zadržavaju u sportu. Smatraju ih najboljima, no oni se predugo zadržavaju u svemu tome. Vrijednost im potom počinje opadati i onda im se, kada se umirove, neka vrata ne otvaraju. Upravo zato se treba povući dok ste na vrhu - zaključio je GSP.