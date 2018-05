Sjajan potez kapetana Parižana o kojem svi govore

Nogometaši PSG-a ove su sezone osvojili trostruku krunu. Nakon što su mnogo kola ranije osigurali naslov francuskog prvaka, te osvojili Liga kup, Parižani su sada slavili i u nacionalnom kupu.

Posao im je ovaj put bio nešto lakši jer su u finalu igrali protiv trećeligaša Les Herbiers. PSG je na Stade de Franceu pobijedio s 2:0 pogocima Lo Celsa i Cavanija.

Thiago Silva lifting the Coupe de France trophy with Les Herbiers captain Sébastien Flochon. What class ! 👏#VHFPSG



