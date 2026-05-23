SERIE A

Bologna i Inter remizirali u utakmici sa šest golova, Sučić u početnom sastavu, Moro ušao s klupe

Serie A - Inter Milan v Parma
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.05.2026.
u 20:11

U dvoboju posljednjeg 38. kola talijanske Serie A nogometaši Bologne i milanskog Intera, novog tamošnjeg prvaka, su remizirali 3-3.

Rezultatskog značaja nije bilo u ovom susretu pa je u neobaveznoj igri postignuto čak šest pogodaka. Gosti su poveli lijepim golom Dimarca iz slobodnog udarca u 22. minuti, ali je domaćin uzvratio s tri gola i preokretom na 3-1. Strijelci su bili Bernardeschi u 25. i Pobega u 42. minuti, dok je na startu drugog dijela igrač Intera Zielinski pogodio vlastitu mrežu.

Bologna ipak nije sačuvala vodstvo protiv uglednog suparnika. Esposito je u 64. smanjio na 2-3, dok je konačnih 3-3 postavio Diouf kada je žestoko pogodio pod gredu domaćih vrata.

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić počeo je utakmicu za Inter, a zamijenjen je u 74. minuti. Kod Bologne je Nikola Moro u igru ušao u 67. minuti, a njegova je momčad okončala sezonu na osmom mjestu.

Sve se ostale utakmice posljednjeg kola igraju u nedjelju kada će se saznati tko uz Pisu i Veronu seli u Serie B, odnosno, koje će sve momčadi osigurati plasman u Ligu prvaka.
Nikola Moro Petar Sučić

