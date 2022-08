Šimunić: Autsajderice smo, ali borit ćemo se za prva dva mjesta u skupini

I dok će se hrvatska muška seniorska vaterpolska reprezentacija danas okupiti u Šibeniku na nastavak priprema za Europsko prvenstvo koje će se od 27. kolovoza do 10. rujna igrati u Splitu, a seniorke se za isto natjecanje pripremaju u Vukovaru (zajedno s vaterpolisticama Australije s kojima igraju ogledne utakmice), za našu žensku reprezentaciju do 19 godina glavni ispit počinje već danas, a to je nastup na Svjetskom prvenstvu u Beogradu.

Posljednji SP za ove selekcije održan je još 2018. također u Beogradu, a prvenstvo koje se 2020. trebalo održati u grčkoj Larissi bilo je otkazano zbog pandemije. Tako da Beograd dolazi nakon Beograda.

Naša je vrsta u skupini D u kojoj su još Španjolska, Novi Zeland i domaćin Srbija. Sustav je već uobičajen za velika vaterpolska natjecanja: pobjednik skupine izravno ide u četvrtfinale, a drugi i treći razigravaju u osmini finala. A prvenstvo otvaramo utakmicom sa Španjolkama, danas u 18.30 sati.

- Španjolska je veliki favorit, brani naslov iz 2018., iako se naravno ne radi o istoj generaciji djevojaka. Mi smo s druge strane totalni autsajderi, na prethodnom prvenstvu bile smo posljednje, šesnaeste. No, to ne znači da se unaprijed predajemo, dobro smo radile i nastojat ćemo biti ako ne prve onda barem druge u skupini - kaže naša izbornica Mia Šimunić.