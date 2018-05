Sergio Ramos emotivnom se porukom oprostio od Andresa Inieste

Andres Iniesta odigrao svoj posljednji El Clasico. U velikom španjolskom derbiju Barcelona i Real igrali su 2:2, a Iniesta je iz igre izašao u 58. minuti.

Vezni igrač Barcelone je nakon utakmice Realovom kapetanu i dugogodišnjem suigraču u reprezentaciji Sergiju Ramosu darovao dres s posvetom.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh