Sergio Ramos nakon El Clasica optužio Messija

Barcelona i Real Madrid odigrali su sinoć 2:2 u El Clasicu kojeg opet obilježile pogreške suca. Branič Reala Sergio Ramos nakon susreta je dolio ulje na vatru:

- Messi je na poluvremenu pritisnuo suce. Ne znam jesu li to kamere snimile i bi li suci u drugom poluvremenu drugačije sudili da nije bilo toga.

Jedna od spornih situacija bila je nedosuđeni prekršaj na Varaneu nakon kojega je Messi zabio za 2:2.

- Napravio sam prekršaj nad Varaneom. Kontrolirao je loptu, a ja sam mu zakačio nogu. No, sudac je odlučio da nema prekršaja. Iznenadilo me to - priznao je Luis Suarez.

Trener Reala Zinedine Zidane bio je dosta blaži.

- Sucu je bilo jako teško, bilo je tu svega, ali ništa nije utjecalo na konačan ishod utakmice.