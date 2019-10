Sebastian Vettel ljutit na Ferrari: 'Vratite j****e V12 motore!'

Utrka za Veliku nagradu Rusije koja se prošli vikend u prvenstvu formule 1 vozila u Sočiju trebala je proteći u Ferrarijevoj dominaciji, barem su tako mislili navijači 'propetog konjića'. No dogodio se pravi fijasko.

Charles Leclerc dominirao je kvalifikacijama, a za njim nije zaostajao ni njegov klupski kolega Sebastian Vettel. Uoči utrke Ferrarijevi piloti imali su prvo i treće startno mjesto.

Vettel je sjajno startao i poveo karavanu, ali u 27. krugu morao je odustati zbog problema na motoru.

Njegovo odustajanje aktiviralo je virtualni 'Safety Car' što je išlo na ruku Mercedesovom dvojcu Hamiltonu i Bottasu, koji još nisu bili u boksu, pa su mogli bez posljedica u poretku otići na zamjenu guma. Hamilton i Bottas ostali su ispred Leclerca do kraja utrka.

U Ferrariju su bilo razočarani takvim raspletom. Kvar na motoru izazvao je veliku gorčinu kod Sebastiana Vettela.

- Vratite j****e V12 motore! - grmio je Nijemac.

"Bring back the f****** V12's!"



It's fair to say Sebastian Vettel is not happy!



