Sad je jasno: Barcelona želi dovesti bivšeg igrača Dinama

Nakon fantastičnog nogometnog odrastanja u zagrebačkom Dinamu, Dani Olmo je jedan od najpoželjnijih nogometaša na svjetskom nogometnom tržištu u ovom trenutku, a ironično je da najviše interesa prema njemu pokazuje Barcelona, klub koji ga je olako pustio u Dinamo još dok je bio 14-godišnjak.

Olmo je u Dinamu postao prava zvijezda te prvi igrač u povijesti koji je svoj poziv u španjolsku reprezentaciju zavrijedio kao igrač iz Prve HNL. RB Leipzig, klub poznat po jako dobrom skautiranju i razvijanju mladih igrača doveo ga je u svoje redove i Olmo je u nešto manje od dvije godine u Njemačkoj postao jedan od najboljih napadačkih veznjaka Bundeslige.

Foto: DARREN STAPLES Manchester, England, 15th September 2021. Dani Olmo of Leipzig during the UEFA Champions League match at the Etihad Stadium, Manchester. Picture credit should read: Darren Staples / Sportimage via PA Images

Španjolski Mundo Deportivo poziva se na dobro upućene izvore koji tvrde da je Olmo prvi na ljestvici prioriteta Barcelone u zimskom prijelaznom roku, ali uprava Leipziga nema nikakvu namjeru prodavati Olma jer ga u ovom trenutku smatraju nezamjenjivim.

U Barceloni vjeruju kako će se Nijemci 'smekšati' do ljetnog prijelaznog roka, ali ako je vjerovati ljudima iz Leipziga, taj se posao neće dogoditi. Inače, Olmo prema transfermarktu vrijedi 50 milijuna eura.