Rudeš: Suci se iživljavaju! Zebec: Joe Šimunić je psovao i udario bočicu

Nogometaši Rudeša i Lokomotive jučer su odigrali jedinu utakmicu u 17. kolu Supersport HNL-a. Susret je završio bez pogodaka, a sudac Mario Zebec pokazao je čak tri crvena kartona. Najprije je u 57. minuti drugi žuti karton dobio veznjak Rudeša Vanja Vukmanović, a Zebec je također isključio predsjednika Rudeša Josipa Šimunića i Stipu Čondrića, sportskog direktora istog kluba.

- Iako smo tek ušli u SuperSport Hrvatsku nogometnu ligu, očito smo nekima 'trn u oku', jer kako objasniti učestale sudačke previde na našu štetu... Nevjerojatno je da je sudac Zebec u 55. minuti, nakon što je naš igrač Vanja Vukmanović prvi bio na lopti i izbio je ispred igrača Lokomotive, žuti karton pokazao našem igraču... Nakon što je desetak minuta kasnije Zebec pokazao žuti karton Miguelu Camposu, predsjednik Šimunić ljutito je reagirao, udarivši kutiju s 'kapicama'. No, bez ikakve prijetnje sucima. Ali onda se Fran Jović, četvrti sudac, sjurio prema klupi i pozvao Zebeca da isključi predsjednika Šimunića... Pitao sam Jovića zašto to radi, a onda je počeo vikati 'i njega isključi', uz poruku kako je on 'Fran Jović i da je već 15 godina u nogometu'. Nevjerojatno je da nas se ovako uništava, baš kao što je žalosno da i sudačka organizacija šutke prelazi preko svega. I znamo da će nas kazniti, ali samo zato što više ne želimo šutjeti i trpjeti ovakva sudačka iživljavanja. Previše volimo nogomet, u kojeg ulažemo novac i vrijeme, i zato nećemo odustati od borbe za pošteni i čisti HNL - stoji, između ostaloga, u priopćenju Rudeša.

A Zebec je u svom izvješću napisao:

- Na prijavu 4. sudca utakmice isključio sam službenog predstavnika kluba Josipa Šimunića zbog toga što je udario nogom bočicu za vodu u tehničkom prostoru te glasno izrekao: 'Pi*ka vam materina svima''.'U 66. minuti na prijavu 4. sudca isključio sam pomoćnog trenera Stipu Čondrića zbog odgurivanja 4. sudca s obje ruke u prsa, između uzdužne linije i tehničkog prostora, a nakon toga pomoćni trener dvije i pol minute odbijao je napustiti klupu te na kraju opsovao riječima: 'Jeb*m vam svima mater'.