Real u ludoj završnici do sjajnog preokreta! Ronaldov veliki jubilej

Real Madrid je u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka na Santiago Bernabeuu preokretom dobio PSG 3:1.

Početak utakmice obilježio je nervozni Neymar koji je u 15. minuti potpuno zasluženo dobio žuti karton nakon što je pokosio Nacha.

Na prvu pravu priliku čekali smo do 25. minute kada se Isco sjurio prema golu, a na rubu šesnaesterca srušio ga je Lo Cesco. Odgovornost je iz slobodnog udarca preuzeo Cristiano Ronaldo, no nije bio precizan, pucao je visoko iznad gola. Portugalac je novu sjajnu priliku imao u 28. minuti kada ga je odlično uposlio Marcelo, sjurio se prema Areoli, koji mu ulazi u udarac i dobiva loptu u glavu.

PSG je poveo u 34. minuti nakon što je Mbappe prošao po desnoj strani te ubacio u šesnaesterac, gdje se lopta odbila do Rabiota, koji sigurno zabija s desetak metara za 1:0. Samo četiri minute kasnije Parižani su mogli i do drugog gola, ali u posljednji trenutak udarac Cavanija blokirao je Casemiro.

Real je do izjednačenja stigao u 45. minuti. Benzemi je dobro obranio Areola, ali nastavio se napad Reala u kojem je Kroosa u šesnaestercu za čisti jedanaesterac srušio Lo Celso. Odgovornost je preuzeo Ronaldo koji je siguran za 1:1 i svoj 100. gol u Ligi prvaka za Real.

U nastavku su prvi zaprijetili gosti i to u 49. minuti kada je Mbappea lijepo pronašao Neymar, no udarac mladog Francuza skida Navas. Puno će priče biti o 54. minuti kada je Ramos blokirao šut Rabiota s ruba šesnaesterca, čini se rukom, no sudac Rocchi je pokazao samo da se igra dalje.

PSG je bio puno bolja momčad u nastavku, stisnuo Real u njihov šesnaesterac, a dobru priliku imali su 76. minuta kada se Yuri dao oštru loptu s lijeve strane, no ona je bila prebrza za njegove suigrače u napadu.

U 83. minuti u veliku dozu sreće Real je stigao do preokreta. Asensio je ubacio s lijeve strane, Areola samo kratko odbio, samo do Ronalda koji s pet metara koljenom pogađa za 2:1. Samo tri minute kasnije kraljevi su zabili i treći gol. Asensio i Marcelo su odigrali dupli pas, a Brazilac akciju završava golom s osam, devet metara. U samoj završnici Neymar je mogao ublažiti poraz, no udarac odlazi preko gola.

Luka Modrić odigrao je solidnih 90 minuta, dok je Mateo Kovačić ostao na klupi. Uzvrat je na rasporedu 6. ožujka na Parku prinčeva.