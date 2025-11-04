Brončani vatreni: Boban je nešto najveće što se Dinamu moglo dogoditi, ali boli me jedan detalj

Dinamo u četvrtak ispred sebe ima izrazito važnu utakmicu u sklopu četvrtog kola Europske lige. Plavima na Maksimir stiže španjolska Celta iz Viga, klub s dugom tradicijom koji u Zagreb stiže u pozitivnom rezultatskom naletu, za razliku od Dinama koji je u toplo-hladnoj formi u ovom trenutku. Uoči okršaja razgovarali smo s proslavljenim bivšim hrvatskim nogometašem koje je nosio dres i jednog i drugog kluba, 62-godišnjim Goranom Jurićem. Jurić je bivši stoper s trofejnom karijerom koji je od 1991. do 1993. nosio dres Celte, a od 1996. do 2000. dres Dinama. Osim toga je nastupao za Velež, Crvenu zvezdu (s kojom je 1991. osvojio Ligu prvaka), Zagreb, Hrvatski dragovoljac, Yokohamu i Hiroshimu. Naravno, Jurić je i član povijesne generacije hrvatske reprezentacije koja je 1998. na SP-u u Francuskoj osvojila broncu. Razgovor smo započeli općenito na temu španjolskog kluba.

- Celta je jedan jako stari klub na sjeveru Španjolske, na samom Atlantiku. To su vam ljudi koji su jako pošteni, radni i strašno vole svoj klub, i u Vigu i u cijeloj Galiciji. Kad sam igrao tamo, mene su vam tamo prihvatili kao da sam tamo rođen, ali i ja sam im se tamo odužio još više, iskreno - počeo je Jurić.

Jeste li i dalje u kontaktu s nekima od suigrača, trenera ili drugih ljudi s kojima ste surađivali u Celti?

- Jesam, kako da ne. Najviše sam u kontaktu s Vladimirom Gudeljom, baš smo danas pričali, nazvao me. On je tamo jedna od najvećih legendi Celte, a igrao je sa mnom i u Veležu. To je bio pravi igrač, a još bolji momak. On je baš legenda kluba, drugi je najbolji strijelac u povijesti kluba. Za mene je on najbolji igrač u povijesti kluba.

Jurić je u dresu Celte dijelio svlačionicu s brojnim velikim nogometnim imenima, poput pokojnog Tita Villanove, već spomenutog Vladimira Gudelja te kasnije vratarske zvijezde Santiaga Canizaresa. Međutim, na spomen bivših suigrača nije htio izdvajati imena.

- Slušajte, s toliko sam velikih i kvalitetnih igrača tamo imao da mi je glupo pričati o njima pojedinačno i izdvajati ih, ali mogu vam reći da je to stvarno bila grupa vrhunskih igrača i vrhunskih ljudi.

Pratite li Celtu i Dinamo danas, kako Vam izgledaju i jedni i drugi?

- Naravno da pratim! Ove godine su u Celti na početku imali slabije rezultate, ali sad su se konsolidirali, dobili su zadnje četiri utakmice i u dobrom su nizu. A što se Dinama tiče, ne možeš jedan dan napravit cijelu novu momčad, pa očekivati da će odmah sutra sve biti savršeno. To je proces koji traje, ali mislim da nema zime za Dinamo. Ne sviđa mi se što je prije dva-tri tjedna Kovačević svima bio super, a sada je odjednom "ništa". To me boli, ljudi komentiraju, a nisu svjesni što komentiraju. Svjestan sam da navijači sve žele odmah i sada, ali nemoguće je da nešto može danas biti zlatno, a sutra katastrofa. Ništa u nogometu nije sigurno, ali tipujem na Dinamo, naš najveći i najbolji klub. I mislim da će osvojiti titulu u Hrvatskoj.

S predsjednikom Dinama Zvonimirom Bobanom imate veliku povijest, i kao suigrač i kao suparnik na terenu. Kako Vam se on općenito čini kao nogometni dužnosnik?

- Malo sam stariji od Zvone, ali odavno se znamo iz različitih situacija. On je nešto najveće što se Dinamu moglo dogoditi. I mislim da je nakon toga sve ostalo suvišno za pričati.

Kad ste imali 26 godina dijagnosticiran vam je dijabetes. Poznata je činjenica da ste se s tim jako dobro nosili tijekom karijere, a i da se odlično nosite i danas. Što je najvažnije za profesionalnog nogometaša kad se nađe u takvoj situaciji?

- Kad si discipliniran i kad je šećer pod kontrolom, onda ta bolest uopće nije problem. Međutim, kad izostane disciplina i kad nastane nemar, onda je to u svakom pogledu veći problem. Da ne bih sada detaljno objašnjavao sve, najvažnija je disciplina, i jako je važno da čovjek nije lijen, da ne leži, da ne sjedi, nego da radi, trči, kopa i skače. Mislim da je to dobar savjet i za ljude koji su zdravi, a pogotovo za dijabetičare - zaključio je brončani vatreni Goran Jurić.