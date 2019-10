Rak ga učinio neprepoznatljivim: Teže je nego što se čovjek nada

Gianluca Vialli (55), legendarni nekadašnji napadač Sampdorije, Juventusa i Chelseaja, i dalje vodi tešku bitku protiv raka. Potvrdile su to upravo objavljene agencijske fotografije na kojima djeluje silno izmučen od teške bolesti.

Vialli se pojavio u subotu u Rimu na utakmici između Italije i Grčke, no zbog zdravstvenoga stanja još uvijek nije prihvatio ponudu predsjednika Talijanskog saveza Gabrielea Gravine da predvodi talijansku delegaciju na predstojećem Euru.

- Teže je nego što se čovjek nada da će biti, ali moram biti strpljiv. Rezultati su pozitivni i ne bi imalo smisla da ne nastavim s normalnim životom, a rad je dio toga - kazao je nedavno legendarni napadač, koji je otkrio da se od ožujka ponovo podvrgnuo terapijama.

Vialli je tek u studenom prošle godine prvi puta javnosti otkrio da se već neko vrijeme nosi s rakom gušterače, no tada je kazao da situacija ide na bolje i da se ponovno, citiramo, fizički osjeća kao zvijer.

I na fotografijama je izgledao veselo i dobro, ali ove posljednje, nažalost, ukazuju na to da bitka još traje.

Društvene mreže prepune su poruka podrške te se svi nadaju kako će Vialli uskoro kao pobjednik izaći iz još jedne teške utakmice.

Hey 🏅 A new sport news is available ✅

Gianluca Vialli talks about cancer: “This disease is harder than you could ever hope for” #sport #news

⬇️Discover more ⬇️https://t.co/y8U8aZEYi9