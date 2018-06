Robbie Williams potezom šokirao sve! Svijet ismijava Putina

Napokon smo dočekali i početak Svjetskog prvenstva koje je službeno otvoreno na moskovskom stadionu Lužnjiki.

Otvaranje je krenulo pola sata uoči utakmice Rusije i Saudijske Arabije, a publike je između ostalih zabavljao i Robbie Williams.

On je u jednom trenutku šokirao sve pokazavši kameri srednji prst.

The #WorldCup this year is awesome already pic.twitter.com/iJuOw6A8T5

Na kraju je sve službeno otvorio predsjednik Rusije Vladimir Putin kojeg mnogi ismijavaju zbog mikrofona.

Putin's microphones look like a furry bra. This is going to be a great World Cup. pic.twitter.com/49VYuwmlss