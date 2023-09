Prvi put u životu sam vidjela oca kako plače

Čudesna Amerikanka Coco Gauff (19) nova je osvajačica US Opena. U finalu je pobijedila Bjeloruskinju Arinu Sabalenku s 2:6, 6:3, 6:2 i time osvojila svoju premijernu Grand Slam titulu u karijeri.

Prošle je godine u Roland Garrosu prvi put igrala u finalu GS turnira, ali tada je izgubila meč od Poljakinje Ige Swiatek. Sada je pred 23 tisuće ljudi na velebnom stadionu Arthur Ashe izašla kao pobjednica. Gauff je postala četvrta američka tinejdžerica s Grand Slam naslovom. Prije nje to je uspjelo Chris Evert, Tracy Austin i Sereni Williams.

Ova mlada tenisačica već je 2020. godine ušla u top 50, skupljala je to važno iskustvo i konačno došla na svoje. U ovoj godini osvojila je Miami, Cincinatti, s sada i US Open pred svojom publikom.

Uz gromoglasnu podršku s tribina Gauff je preuzela kontrolu meča. Fantastično se kretala i branila od napada suparnice, što je počelo tjerati Sabalenku na sve veći rizik i veći broj pogrešaka.

Sabalenka tako ostaje na jednom Grand Slam naslovu, slavila je početkom ove godine na Australian Openu. Gauff pak tek sad kreće po velike stvari. Dodajmo da je nakon ranog ispadanja s Wimbledona pa zaključno s finalnim susretom na US Openu odigrala 19 mečeva te je u tom periodu ostvarila omjer 18-1.

– Teško mi je uopće shvatiti što se dogodilo. Izgubila sam finale Roland Garrosa, ali sada sam uspjela pred brojnim navijačima. Sabalenka je izvanredna igračica i svjetski broj jedan. Nisam mislila da ću to doživjeti, ali sada sam prvi puta vidjela oca kako plače – rekla je Coco nakon pobjede pa dodala:

– Hvala svima koji nisu vjerovali u mene. Prije mjesec dana osvojila sam turnir iz serije 500 pa su rekli da je to – to. Tjedan dana kasnije osvojila sam turnir iz serije 1000 pa su govorili da bolje od toga ne mogu. Evo me tri tjedna kasnije ovdje s ovim peharom. Hvala vam – rekla je Amerikanka koja se tako obrušila na svoje kritičare.