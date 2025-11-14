Procurio novi dres vatrenih? Fotografije kruže internetom, hoće li u ovoj kombinaciji istrčati na SP-u?

Hrvatska nogometna reprezentacija danas bi mogla osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo sljedeće godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatrenima treba samo bod iz posljednje dvije utakmice protiv Farskih Otoka (večeras od 20:45 na Rujevici) i Crne Gore (ponedjeljak).

Vatrenima bi to bio sedmi plasman na Svjetsko prvesntvo, natjecanje koje su od osamostaljenja propustili samo jedanput i to 2010. kada se Mundijal održao u Južnoafričkoj Republici. To Svjetsko prvenstvo bit će posljednje veliko natjecanje na kojem će Hrvatska zaigrati u Nikeovim dresovima, a nakon toga kreću u suradnju s Adidasom.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dres koji bi vatreni trebali nositi na tom natjecanju već je navodno procurio na društvenim mrežama, a fotografije kruže među navijačima.

Navodna garnitura vatrenih sastoji se od tradicionalnih crveno-bijelih kvadratića smještenih na obje strane dresa dok se po sredini proteže okomita bijela crta. Rukavi su crveni, a na bokovima se mogu vidjeti i plavi detalji koji zaokružuju hrvatske nacionalne boje.

Reportedly leaked Croatia kits by Nike. This is not official..what do you think? pic.twitter.com/WoABD9d3IH — Ante🥉🥈🥉 (@AnthonyZoric) November 13, 2025

Skriveni detalj na dresu trebala bi biti i glagoljica kao simbol hrvatske kulture i povijesti, no ona se na ovom dizajnu ne vidi, a još nije poznato gdje bi bila smještena kada bi se dodala.