Procurila snimka: Mascherano prljavo na Mandžu, odgovor Hrvata postao je hit!

Pobjeda Hrvatske protiv Argentine (3:0) u drugom kolu SP-a odjeknula je svijetom. Modrić i društvo odigrali su savršenu utakmicu, potpuno nadigrali svog protivnika i zasluženo osigurali prolaz u osminu finala.

S druge strane, Argentinci nisu taj poraz prihvatili gospodski. Već su na samom terenu pokazali koliko su prljavi kad im ne ide. Cijelu utakmicu su se bacali, provocirali naše igrače i suca, a nakon susreta izbornik Sampaoli naljutio je Dalića.

[video: 25529 / ]

- Nakon utakmice mi nije rekao ništa, i to me žalosti. I to me žalosti. Da čovjek izgubi utakmicu i ne pozdravi. Nikad nisam otišao s terena a da nisam pozdravio protivnika, izgubio ili dobio. Nikad. Uoči utakmice poklonio sam mu hrvatski dres i sad mi je baš drago da će mu za uspomenu ostati taj lijepi poklon. Moraš biti dostojanstven i čestitati, bez obzira na to što se dogodilo. Red je čestitati momčadi koja te dobila, koja te razvalila, bez obzira u kojoj ti muci bio i problemima. On to nije napravio i pao je u mojim očima, to ne može biti veliki trener, rekao je Dalić.

Nekoliko dana nakon te utakmice na internetu je procurila snimka u kojima je vidljivo koliko je frustracije bilo kod Argentinaca te kako su bili nekorektni. Prednjačio je Javier Mascherano koji je u jednom trenutku raspravljao s Mandžom, a onda ga udario po nozi. Nešto kasnije još ga je i namjerno nagazio.

[video: 25513 / ]

Zaista užasan potez jednog profesionalca, a Mandži svaka čast što nije uzvratio na isti način. Štoviše, njegova reakcija postala je hit. Pogledajte u video kako je reagirao...