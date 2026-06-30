Portugalci više ne žele Ronalda, a Hrvati ne mogu zamisliti reprezentaciju bez Modrića

Sudar Portugala i Hrvatske u četvrtak u Torontu donosi dvoboj legendarnih nogometaša svojih reprezentacija – Cristiana Ronalda (41) i Luke Modrića (40), uz Lionela Messija, najvećih legenda koje nastupaju na Svjetskom prvenstvu 2026. Obojica su, naravno, kapetani svojih momčadi, rekorderi po broju nastupa, i uz Messija, Rodrija i Dembelea, osvajači Zlatne lopte France Footballa: Ronaldo pet puta, Modrić jednom.

Cristiano Ronaldo protiv Luke Modrića – prvi put nakon rujna 2024. godine, kada su se susreli u Lisabonu, u utakmici Lige nacija, u kojoj je Portugal slavio s 2:1. Prethodno su se međusobno najprije nadmetali 2013. u Ženevi (1:0 za Portugal) u prijateljskoj utakmici, zatim 2016. u Lensu na Europskom prvenstvu (1:0 za Portugal) te još i 2020. u Splitu u Ligi nacija (3:2 za Portugal), a sada ih čeka spektakl u Torontu – prvi međusobni sudar na Svjetskom prvenstvu.

Luka Modrić neće dostići Ronaldov rekord po broju utakmica za reprezentaciju (231/201), ali zanimljivost je da veliki Cristiano, osvajač čak pet Zlatnih lopti FF-a, nema više medalja od Luke s reprezentacijom; bio je europski prvak 2016. i osvajač Lige nacija 2019. i 2025. godine. Na Svjetskom prvenstvu najveći doseg bio mu je polufinale, odnosno četvrto mjesto 2006. godine.

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Zanimljivo, dvojicu nogometnih divova u njihovim zemljama doživljavaju sasvim drukčije. U 41. godini Cristiano Ronaldo postao je predmetom žestokih rasprava i podjela, dok Luka Modrić u Hrvatskoj i dalje uživa status nedodirljivog nacionalnog heroja.

Gotovo da ne postoji kutak svijeta u kojem na spomen Portugala prva asocijacija neće biti ime Cristiana Ronalda. On je više od nogometaša; on je globalni brend, ambasador i za mnoge najveća ličnost koju je ta zemlja dosad dala. Pa ipak, tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine, dok bi nacija trebala biti ujedinjena, u Portugalu se vode žestoke rasprave o užarenoj temi u kojima je javnost oštro podijeljena: treba li 41-godišnji Ronaldo i dalje biti nesporni vođa reprezentacije na terenu? Za sve veći broj Portugalaca odgovor je nedvosmisleno – ne. Strpljenje je jednostavno presušilo. Ono što bi se prije nekoliko godina smatralo bogohuljenjem, danas je postala očigledna istina za sve, osim, čini se, za izbornika Roberta Martíneza, koji i dalje podilazi svome kapetanu, grijući se tamo gdje je vatra još uvijek najsnažnija.

Već prva utakmica na SP-u, protiv DR Konga, u kojoj je Portugal jedva izvukao neodlučen rezultat (1:1), samo je dolila ulje na vatru nezadovoljstva javnosti. Ronaldo je tijekom cijelog susreta imao svega dvadeset i pet dodira s loptom, najmanje među svim igračima koji su odigrali devedeset minuta. Nije prijetio golu, nije stvarao višak, nije remetio obranu. Postao je sjena nekoć ubitačnog napadača. Njegov bivši suigrač iz Manchester Uniteda Paul Scholes bio je brutalan u svom komentaru: "Postoji samo jedna pozicija u nogometu na kojoj 41-godišnjak treba početi utakmicu, a to je ona vratarska."

Danas tu sterilnost nacionalne momčadi portugalska javnost teško probavlja, gledajući kako jedna od najtalentiranijih generacija u povijesti – s Brunom Fernandesom, Vitinhom, Nevesom, Leaom... – pleše u ritmu njezina ocvalog dirigenta. Čak ni Ronaldova dva pogotka protiv Uzbekistana (5:0) nisu mu išla osobito u prilog, budući da je protiv Kolumbije opet podbacio (0:0).

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U isto vrijeme u Hrvatskoj posve drukčija priča. U Hrvatskoj Luka Modrić, tek sedam mjeseci mlađi od Ronalda, još uvijek je nacionalni heroj, nogometni genij, čovjek koji je opet podigao duh nacije plasiravši se s vatrenima u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva. Dok se Ronalda optužuje da igra za sebe, a ne za momčad, Modrićeva posvećenost kolektivu i skromnost zacementirali su njegov status božanstva. U njemu navijači i – što je osobito važno – suigrači vide oličenje vrijednosti koje cijene: žrtvu, poniznost i nepokolebljivu ljubav prema nacionalnom dresu. Nitko ne postavlja pitanje treba li Modrić igrati; pitanje je samo koliko ćemo još dugo uživati u njegovoj magiji.

Dok je Modrić uvijek bio momčadski igrač čija je genijalnost uzdizala suigrače, Ronaldova karijera izgrađena je na individualizmu. Njegova neutaživa glad za golovima i rekordima koja ga je lansirala u besmrtnost sada se čini kao uteg oko vrata portugalske reprezentacije. Momčad s igračima poput Vitinhe, Brune Fernandesa i Joãa Nevesa vapi za fluidnim, modernim nogometom i visokim presingom, sustavom u kojem se Ronaldo, bez nekadašnje eksplozivnosti i obrambene odgovornosti, jednostavno više ne snalazi. Izbornik Martínez uporno ga brani statistikama, pitajući novinare znaju li koliko je minuta odigrao prošle sezone i koliko je golova zabio za Al Nassr (30 u 37 nastupa). No kritičari uzvraćaju kako su brojke iz saudijske lige irelevantne i da Ronaldo na velikim natjecanjima nije zabio iz igre od 2021. do 2026. godine.

I dok se na terenu vodi bitka za Ronaldovu sportsku budućnost, u uredima Portugalskog nogometnog saveza (FPF) vodi se ona puno pragmatičnija. Koliko financije saveza ovise o njegovu igranju? Predsjednik Saveza Fernando Gomes Proença svjestan je magnetske privlačnosti sponzora koju Ronaldo nosi.

– Moram biti iskren, postoji apetit za predlaganje ugovora savezu s Cristianom i bez njega – priznaje predsjednik, potvrđujući da Ronaldovo ime i dalje otvara vrata i donosi sponzore. Njegov brend "CR7" procjenjuje se na stotine milijuna eura, a marketinški stručnjaci uspoređuju ga s vinom portom, kao najpoznatijim portugalskim izvoznim proizvodom.

No Proença odlučno odbacuje tezu da je savez ovisnik o Ronaldu. Tvrdi da se godinama radi na planiranju prihoda kako se budućnost ne bi temeljila na bonusima za kvalifikacije ili na jednoj zvijezdi.

Kako god utakmica u četvrtak završila, jedan nogometni div koji je obilježio posljednjih dvadeset godina europskog nogometa otići će u povijest – njegovo poglavlje na svjetskim prvenstvima bit će završeno. Od srca to želimo Cristianu Ronaldu!