Prijeti da neće igrati za Hrvatsku, stigli pozivi iz Srbije i BiH! Evo što sada kaže...

Mariana Dražić, 25-godišnja tenisačica koja je trenutačno 835. igračica svijeta (631. u parovima), zaprijetila je još početkom godine da ubuduće neće igrati pod hrvatskom zastavom.

– Povod je za moje nezadovoljstvo već skoro dvogodišnje ignoriranje od izbornice (Iva Majoli, op.a.) i nekih ljudi iz HTS-a. Također neodgovaranje na moje upite zbog čega je baš povedena igračica bez rankinga i zašto za mene nema mjesta s obzirom na to da sam do sada nastupala u svim kategorijama po generacijama. Prošlogodišnji su uspjesi pet titula i deset finala te je malo žalosno da me se na ovakav način tjera da mijenjam državu – rekla je Mariana Dražić tada za Avaz.

Zbog narušenih odnosa Dražić bi tako mogla zaigrati za drugu reprezentaciju, a mediji u Srbiji već su počeli zvati Marianu pod svoju zastavu. No, postoji mogućnost da ova tenisačica zaigra za Bosnu i Hercegovinu. Veza s BiH njezin je otac Darko Dražić, nogometni trener rodom iz Bosne i Hercegovine. A Mariana Dražić rekla je tada da bi prihvatila poziv iz susjedstva.

– Moj otac je rođen u Novom Travniku i do svoje 16. godine živio je tu, do odlaska u juniore Hajduka. Službenog poziva iz BiH nije bilo. Poziv bih prihvatila i svakome bi bila čast biti priznat u onome što radi. Sport nema granice – rekla je tada Dražić, a onda je stigla pandemija koronavirusa i sve je stalo pa tako i tenis.

Sada je Dražić dala intervju za SportSport.ba gdje je otkrila kakva je trenutna situacija.

- Po pitanju reprezentacije ništa se nije mijenjalo, a tome je pridonijela i faza s pandemijom koronavirusa. S obzirom na to da sam idući tjedan pozvana na turnir kojeg organiziraju Goran Ivanišević, Iva Majoli i Vedrana Martić zajedno s HTS-om prije ADRIA Toura, moglo bi se reći da se popravio moj odnos s krovnom kućom hrvatskog tenisa - kaže Dražić koja je dodala:

- Ponuda za igranje za BiH je postojala, ali nije realizirana zbog kojekakvih spletki pojedinih ljudi koji su 'gurali' mlade igračice, koje po mom mišljenju nemaju kvalitetu koja je potrebna... Što će u budućnosti biti ne znam, ali za sada nema promjena po pitanju mog igranja za BiH - otkrila je.

