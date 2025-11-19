Preminula velika jugoslavenska legenda: Uzeo olimpijsku medalju, a nećete vjerovati s kim je radio

Tužna vijest pogodila je svijet vaterpola. U 93. godini života preminuo je Dragoslav Šiljak, a posljednje godine života proveo je u Kaliforniji, SAD-u.

Riječ je o proslavljenom jugoslavenskom vaterpolistu koji je rođen u Beogradu, ostavio je veliki trag u Jadranu iz Herceg Novog i Partizanu, a s reprezentacijom Jugoslavije osvojio je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Helsinkiju davne 1962. godine.

Šiljak je bio doktor elektrotehnike, a po završetku sportske karijere odlazi u SAD na usavršavanje, gdje je uspješno gradio akademsku karijeru, a bio je i suradnik NASA-e.

- Obiteljski čovjek, uspješan u svemu čega se prihvatio u sportu, znanosti, obrazovanju i životu. Pamtit ćemo ga po osmijehu, dostojanstvu, optimizmu, sportskom duhu, medaljama i titutalama - napisali su iz VK Jadran.