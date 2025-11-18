Pogotkom Nagaeva iz peterca s istekom vremena, žapci izborili veliku pobjedu

Bila je to rijetko uzbudljiva utakmica kakvu nije lako naći niti u arhivama Lige prvaka. Nakon što su krajem treće četvrtine zaostajali tri pogotka razlike (7:10), vaterpolisti Mladosti su izveli gotovo nevjerojatan preokret i pobijedili moćni, u skupini vodeći, Olympiacos (14:13).

Tijekom prvog poluvremena suparnici su se izmjenjivali u vodstvu pri čemu je Mladost u vodstvu bila dvaput a Olympiacos pet. Grci su imali i dva početna napada više jer su oba puta brže plivali za loptu i to je, nakon prvih 16 minuta rezultiralo minimalnom prednošću gostiju (6:7). No, njega možda i ne bi bilo da mladostaši krajem druge četvrtine nisu zaredali s pogreškama. Najprije su napravili dva prekršaja u napadu, potom im je istekao napad da bi nakon toga Lončar u situaciji jedan na jednoga vrataru Tzortzatosu pucao u čelo pa pribraniji gosti odlaze na 7:10.

Nakon što je Nagaev zabio za 8:10, premda su i po četvrti puta bili sporiji u početnom plivanju, mladostaši pogotkom Bašića dolaze na 9:10. Nakon toga uspješno se brane a potom ljevoruki tobdžija Harkov zabija za 10:10. Zahvaljujući defenzivnom intenzitetu, a i Čubranićevoj obrani peterca najubojitijem gostujućem igraču Zalankiju, Mladost iz peterca, preko Nagaeva, dolazi u dugo čekano vodstvo (11:10).

Nakon trećeg iskorištenog četverca (od četiri) Grci izjednačuju no onda Harkov, kroz mnogo ruku, zabija golčinu za 12:11. No, kako je ova utakmica od početka nudila dramu takva joj je bila i završnica pa Genidounias zabija svoj treći pogodak za 12:12.

Gotovo je pa nevjerojatno što se u posljednjoj minuti utakmice izdogađalo. Lazić 39 sekundi prije kraja zabija za 13:12, samo 15 sekundi prije kraja Angyal izjednačuje (13:13) nakon čega Mladost u posljednji napad kreće bez vratara, s igračem više u polju. U tom napadu žapci iznuđuju igrača više pa Bašić šprinta pokriti vlastita vrata a suci u posljednjoj sekundi na Vukičeviću sude peterac za domaćina. Tada na “prvu crtu bojišnice”, kao i kod 10:10, staje Rus Ivan Nagaev i zabija i svoj drugi peterac.

- Snaga i karakter ove momčadi je u vjerovanju. Nismo posustali niti kroz “minus tri”. Psihološki prijelomni trenutak utakmice bio je kada je kod 10:10 naš vratar Čubranić obranio peterac Zalankiju, igraču kojem smo posvetili svu pažnju, pa nam je zabio samo jedan pogodak - kazao je trener mladostaša Zoran Bajić.

Mladost je imala velik broj isključenja a Grci su imali sjajnu realizaciju igrača više (10 od 14) što se ne bi moglo reći za domaćine. Štoviše, oni su svojih šest od 16 morali nadoknaditi šutevima na postavljeni napad što je, u dva navrata jako dobro, bombama, činio Harkov.

- Kod igrača manje plaćali smo danak što smo pod svaku cijenu htjeli zatvoriti Zalankija pa nije slučajno da je on zabio samo jedan pogodak. Puštali smo malo više tu lijevu stranu što nam se nije pokazalo kao najbolje rješenje no bilo nam je draže da se to rasporedi na veći broj igrača nego da nas natrpa pojedinac pa da ispadne da nismo o njemu vodili računa - dodao je trener Bajić koji je najraspoloženije šutere imao u Nagaevu (3), Laziću (2), Vrliću (2), Vukičeviću (2) i Harkovu (2).

Dakako, osim hladnokrvnog Nagaeva među spomenutim junacima ističe se mladi vratar Mauro Ivan Čubranić kojem je trener Bajić dao prednost pred odličnim Ivanom Marcelićem. A mladi Riječanin mu je vratio spektakularnom obranom sedmerca Zalankiju:

- Moram priznati da mi je u tome malo pomogao i kapetan Vukičević kazavši mi u koju stranu bi Zalanki mogao pucati.

Suparnički trener Elvis Fatović, svojedobno hrvatski reprezentativac (otac Lorena Fatovića), čestitao je mladostašima ali nije skrivao nezadovoljstvo arbitriranjem zbog čega je zaradio i crveni karton.

- Užasno. Puno stvari bilo je tendenciozno. U jednom trenutku smo imali mali milijun kontra prekršaja. Na kraju je zapisnički stol zvao da je naš igrač nedozvoljeno ušao u igru a to je zvao brat od trenera Mladosti. Igračima Mladosti pak čestitam, oni su igrali dobro i tu ne vidim problem kao za ove neke stvari izvan bazena.

S ovom pobjedom Mladost se izjednačila s Olympiacosom na devet bodova dok ih Radnički ima tri i utakmicu manje pa će gostovanje žabaca u Kragujevcu odlučivati o drugom putniku u četvrtfinale Lige prvaka.