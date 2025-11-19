Zoran Bajić: Naši Rusi su dva različita ljevaka koji se izuzetno nadopunuju

U svom četvrtom ovosezonskom nastupu u Ligi prvaka, vaterpolisti Mladosti izborili su treću pobjedu i to uz dvostruko slabiji učinak u igri s igračem više (pet pogodaka) u odnosu na grčkog gosta (10 pogodaka). A pobjedu su mladostaši izvojevali protiv vodeće momčadi skupine Olympiacosa (14:13) s kojim su se tako bodovno izjednačili na vrhu jedne od četiri skupine koje će dati osam četvrtfinalista.

Kao i svaka utakmica i ova je ponudila svoje junake. Iako je to bio domet momčadskog duha, naročito u trenucima stizanja zaostatka od tri pogotka (7:10), u završnici su se istaknula dvojica Rusa - Konstantin Harkov i Ivan Nagaev - te mladi vratar Mauro Ivan Čubranić.

A o njima smo popričali s trenerom žabaca Zoranom Bajićem. Ponajprije o 20-godišnjem vrataru Čubraniću koji se istaknuo s devet obrana a ponajviše, kod 10:10, s obranjenim četvercem najubojitijem igraču Olympiacosa, Mađaru Zalankiju. Kako to da je Čubranić dobio prednost pred dosad relativno standardnim Marcelićem?

- Pratio sam tijekom tjedna njegov radn na treninzima a i pokazao mi se vrlo dobar kada je ušao u četvrtfinalu Kupa protiv Primorja kada je obranio peterac Brubnjaku. Nakon toga je imao šest-sedam obrana. I on i Marcelić reprezentativni su kandidati i u obojicu imam veliko povjerenje a Čubranićeva obrana Zalankijeva peterca bio je prijelomni trenutak susreta. Bio je to poticaj da nastavimo dalje s jednakim angažmanom i borbenošću.

Od šest posljednjih pogodaka mladostaša, pet su postigli Rusi. Harkov sa svojim žabicama za 9:10 i 12:11 a Nagaev s krila za 8:10 te iz peteraca za 11:10 i konačnih 14:13. A taj peterac izvođen je s istekom vremena.

- Nagaev nije od jučer. Ja ga pratim još od ruske reprezentacije i to je u onom trenutku bilo ozbiljno ime svjetskog vaterpola uključujući i Harkova koji je bio u svojim počecima. Mada nisam izravno sudjelovao u njegovu dovođenju kada sam čuo da je došao bilo mi je jako drago. I znao sam da će se vrlo brzo vratiti ozbiljnom vaterpolu. Harkov je u Hrvatsku prije sedam godina doveden od moje malenkosti nakon čega je postao i naš reprezentativac i jedan od ključnih igrača hrvatske reprezentacije. Nagaev ima dimenziju više u smislu asistencije, pregleda igre, dok je Kosta više posvećen realizaciji. Dva različita ljevaka koji se izvanredno nadopunjuju.

Koliko će za nastavak sezone psihološki značiti pobjeda izborena na ovaj način, s ovakvim preokretom i protiv ovakva suparnika?

- Pobjeda protiv momčadi koja je jedan od kandidata za prvaka Europe veliki je vjetar u leđa, omogućuje samopouzdanje na maksimumu. Mi smo svjesni svoje snage jer ovo je momčad sastavljena od hrvatskih reprezentativaca i ja često njima govorim da vjeruju u sebe koliko ja vjerujem u njih. To su izvanredni sportaši i ja do sada nisam imao takvu skupinu momaka čak ni onda kada je Mladost uključujući i neke igrače iz ove momčadi osvajala trofeje. Ovo je momčad u kojoj nekolicina starijih igrača vuče i oni su prvi na liniji želje i volje za dokazivanjem kakvu do sada nisam imao prilike vidjeti. Tako da mi je izuzetno zadovoljstvo raditi s njima.

Prije ove pobjede, Mladost je nadjačavši Primorje u dvije utakmice izborila plasman na završni turnir domaćeg Kupa nakon čega će uslijediti posljednje dvije utakmice u skupini Lige prvaka.

- Mi s ovom pobjedom idemo u Šibenik na završni turnir nacionalnog Kupa a potom u Kragujevac mirni i opušteni da smo svoj dio učinili ali i usredotočeni da već tamo pokušamo dovršiti skupinu na najbolji mogući način. U svakom slučaju imamo još i utakmicu s Vasasem kod kuće - ističe Zoran Bajić.