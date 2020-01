Prekinuto košarkaško prvenstvo BiH

Košarkaši savez Bosne i Hercegovine prekinuo je u utorak prvenstvo za seniore jer je povjerenik natjecanja Siniša Jakovljević protivno propisima zakazao odigravanje utakmice Igokea - Spars Realway za utorak.

Kako prenose bosanskohercegovački mediji, povjerenik natjecanja Siniša Jakovljević je utakmicu, koja se trebala igrati prošlog vikenda, ali je odgođena zbog nastupa Igokee u regionalnoj ABA ligi, zakazao za utorak navodno bez suglasnosti sarajevskoga Spars Realwaya, a prema pravilniku KS BiH za promjenu termina suglasnost moraju dati oba kluba.

Stoga je Upravni odbor KS BiH poništio odluku povjerenika i praktički prekinuo prvenstvo.

"Narušeni su propisi i regularnost natjecanja odlukom povjerenika Siniše Jakovljevića da utakmicu Igokea - Spars zakaže za 14. siječnja unatoč tome što klubovi nisu dogovorili promjenu termina, što zahtijevaju propisi.

U konkretnom slučaju Spars nije pristao na ovaj termin, ali je povjerenik Jakovljević insistirao da se igra u utorak. Kako se povjerenik oglušio na sve dopise da poništi svoju odluku, čak i onaj koji mu je uputio predsjednik Upravnog odbora Košarkaškoga saveza BiH Mirza Teletović, odlučio sam da se prvenstvo prekine.

U međuvremenu, županijski savezi Sarajevo, Tuzla i Zenica također su zatražili da se natjecanje obustavi i sazove žurna sjednica Upravnog odbora kako bi se riješila ova situacija", objasnio je za medije šef Ureda KS BiH Amer Čolan.

On tvrdi kako nadležnost nad povjerenikom natjecanja u sezoni 2019/20. ima Ured KS BiH, a kako se navodi u dopisu koji je u utorak stigao klubovima iz KS BiH "došlo je do kršenja propozicija te je samim tim narušen kalendar i regularnost natjecanja Prvenstva BiH te se donosi odluka o prekidu Lige 12 Prvenstva BiH i poništenja nominacija 14. kola između KK Igokea i KK Spars Realway, kao i svih nominacija 15. kola Prvenstva BiH Lige 12 do okončanja sastanka i donošenja zaključka od UO KS BiH".

Iz KS BiH navode kako će o nastavku natjecanja Prvenstva BiH Lige 12 kao i nominacijama za navedene utakmice Ured KS BiH dostaviti obavijest nakon što UO KS BiH donese odluku i otkloni nejasnoće.

>> Pogledajte kakvim se poslom bavi košarkaš Hermes Analitice