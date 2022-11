Prekid niza: Zubcu 12 koševa i devet skokova u porazu Clippersa

Ivica Zubac je postigao 12 poena, 9 skokova, dva asista i blokadu za 35 minuta igre u porazu svojih Los Angeles Clippersa od Utah Jazza (102-110).

Hrvatski centar bio je na razini ovosezonskih prosjeka, no Clippersima loše ide jer imaju po pet pobjeda i poraza.

Protiv Utaha su Clippersi od samog početka morali loviti zaostatak, no bez Kawhija Leonarda, koji i dalje ima problema s koljenom, to nisu uspjeli. Jordan Clarkson (23), Collin Sexton (22) i Lauri Markkanen (18) predvodili su Jazz do sedme pobjede, a Paul George je s 34 poena bio najbolji kod momčadi iz LA-a.

Back at it tomorrow. pic.twitter.com/ULAZCAhgn7 — LA Clippers (@LAClippers) November 7, 2022

Košarkaši Clevelanda pobijedili su Los Angeles Lakerse sa 114-100, a Cavsima je ovo bila osma uzastopna pobjeda u novoj NBA sezoni. U pobjedničkoj momčadi najbolji je bio Donovan Mitchell s 33 poena, Darius Garland dodao 24, dok je LeBron James imao 27 poena, uz sedam skokova i četiri asistencije za Lakerse.

Toronto je svladao Chicago s 113-104, a Raptorse je predvodio Fred Vanvleet s 30 poena i 11 asistencija. U momčadi Chicaga najefikasniji je bio Demar DeRozan s 20 poena. U zadnjoj utakmici Memphis je slavio protiv Washingtona s 103-97.

Standings provided by Sofascore

