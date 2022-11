Ivica Zubac ruši rekorde, Dario Šarić konačno se vratio dobrim igrama

Los Angeles Clippersi slavili su na gostovanju kod San Antonio Spursa 113:106 ostvarivši treću pobjedu u nizu te petu u devet susreta ove sezone, nakon što su izgubili četiri od prvih šest utakmica. Goste je do pobjede vukao Paul George s 32 koša i šest asistencija, a odličan je bio i naš Ivica Zubac, koji je za 36 minuta zabio 17 koševa uz 15 skokova, četiri blokade, dvije asistencije i četiri izgubljene lopte. Hrvatski je centar od ukupno 15 skokova imao čak 14 u obrani, a to mu je novi osobni rekord.

Vratio se 'stari' Dario Šarić

Detroit je kod kuće izgubio od Clevelanda 112:88 upisavši već osmi poraz uz samo dvije pobjede. S druge strane za Cavse je to bila sedma pobjeda uz samo jedan poraz. Cavaliersi su igrali bez Dariusa Garlanda (koljeno) i Donovana Mitchella (gležanj), no i bez njih su gotovo rutinski stigli do slavlja. Cade Cunningham predvodio je Pistonse s 19 koševa, pet skokova i pet asistencija, dok je Jaden Ivey ubacio 18 koševa. Vodeći strijelac Pistonsa Bojan Bogdanović imao je skromnu večer. U 27 minuta zabio je samo šest koševa uz šut 2-9 iz igre te 1-4 za tricu. Dodao je dva skoka, a imao je i dvije izgubljene lopte.

U sudaru vodećih momčadi Zapada Phoenix je slavio protiv Portlanda 102:82, a sve pratitelje hrvatske košarke razveselila je činjenica da je Dario Šarić konačno dobio pravu minutažu. Reprezentativac je igrao 21 minutu i zamalo stigao do double-double učinka, imao je devet ubačaja i devet skokova. Šarić je u finalu NBA doigravanja teško ozlijedio koljeno te od 2021. godine nije nastupao za Phoenix, a sada bi mogao biti standardni član rotacije trenera Williamsa, u prilog mu ide i ozljeda Cama Johnsona koji je dvoranu napustio na štakama.

Jusuf Nurkić zabio je 14 koševa uz osam skokova, no u samoj završnici pogodio je važnu tricu, a potom osvojio loptu pod obručem i poentirao. Winslow je dodao 12 koševa, devet asistencija i sedam skokova. Kod domaćina najefikasniji su bili Devin Booker s 25 koševa i po pet skokova i asistencija te Deandre Ayton s 24 koša i osam skokova. Dario Šarić za Phoenix je igrao devet minuta bez postignutog koša uz šut 0-4, pri čemu je trice gađao 0-3. Imao je dva skoka, asistenciju, ukradenu i izgubljenu loptu.

Kakav učinak Victora

Francuski vunderkind Victor Wembanyama, više od 220 cm visoki 18-godišnji centar kojeg u NBA ligi vide ne samo kao prvi izbor drafta iduće godine nego i kao najveći talent koji dolazi u ligu još od LeBrona Jamesa, odigrao je najbolju utakmicu sezone. Wembanyama je postigao 33 poena, 12 skokova, četiri asistencije i tri blokade u pobjedi svojih Boulogne-Levallois Metsa 92 nad Limogesom 78:69 u sedmom kolu francuske lige, kojim su popravili omjer na 6-1 i ostali na drugom mjestu iza neporaženog Monaca. Njegovi highlightsi prava su poslastica zbog svestranosti i nevjerojatne lakoće u svemu što radi na parketu, ali dribling i šut s jedne noge te elegancija kretnji kojima je sve izveo jednostavno nisu karakteristični za nekoga te visine, što ga čini jedinstvenim i vjerojatno najintrigantnijim igračem u košarkaškoj povijesti.

