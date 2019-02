Predsjednik Reala prelomio što će s Modrićem, Luka će se uhvatiti za glavu

Luka Modrić možda ipak neće vidjeti milanski Inter, odnosno karijeru završiti u nekom kineskom klubu kao što se donedavno pisalo. Ako je za vjerovati onome što upravo donosi AS, obično odlično upućen u zbivanja u kraljevskome klubu, predsjednik Real Madrida Florentino Perez odlučio je Modrića učiniti 'vječnim madridistom' i zadržati ga u klubu sve dok ne okonča karijeru.

>>> Pogledajte kamo su sve hrvatski nogometaši selili ove zime

[video: 29185 / ]

Aktualni Modrićev ugovor s Realom završava 30. lipnja 2020. godine, hrvatskom će reprezentativcu tada biti 34 godine, no Perez mu je spreman produžiti ugovor na godinu ili dvije, ovisno o Lukinim željama i mogućnostima. Ali ni to nije sve, AS tvrdi da je predsjednik kluba nakanio Modriću dati povišicu koja će ga učiniti najplaćenijim nogometašem Reala!

Prema neslužbenim informacijama, trenutačno najviše zarađuje Gareth Bale s 350 tisuća funti tjedno. Istina, velika je vjerojetnost da će Velšanin uskoro otići, no ponudi li doista Perez novac u sličnom platnom razredu, nema sumnje da će se Modrić silno razveseliti.