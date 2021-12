Predsjednik Hajduka: Klub je stabilan, ali nema para. Svaki mjesec smo u stisci s novcem

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić pred kraj godine komentirao je brojne zanimljive i aktualne teme.

- Neću vam ništa obećavati, ali mogu vam reći da ćemo biti dobri i konkurentni. Ono što tražimo to je zajedništvo. Jer da toga nema ne bi bilo 30.000 ljudi na utakmici. Kritika te gura naprijed. Mi u klubu puno radimo. Kada nešto dobro napravite to se vidi za šest ili osam mjeseci. Ovdje su procesi malo drugačiji. Imali smo zajedništvo, dobili smo ga. U idućoj godini ću se potruditi da ljudima izmamimo osmijeh. Dali smo nadu i sve više ljudi vjeruje. Ovaj grad i klub se ne znaju ponašati kada je Hajduk prvi. Nama će najveći izazov biti kako se ponašati kada budemo na prvom mjestu, kako ga zadržati - rekao je Jakobušić za Radio Split, a prenosi Dalmatinski portal.

Trofej više ne izgleda tako nedostižan.

- U klubu 94% ljudi nije nikad ništa osvojilo. Njima je ovo novo. Mi nismo apsolutno ništa napravili. Sjetite se prvog mjeseca kada se govorilo 'neće oni u Europu', 17 su bodova iza Gorice. Naravno, dogodi se i neuspjeh. Veliki neuspjeh i moj i kluba je Tobol. Ali, onda se dogodi, dobijemo Rijeku, pobijedimo na Maksimiru. Međutim, pored svega toga i euforije 30.000 ljudi mi smo i dalje četvrti. Ali, razlika je. Živi smo za dva trofeja. U sportu i životu vam treba tri godine za proces. Trofej se događa u trećoj. Mi kupujemo vrijeme. Ako se to dogodi u prvoj godini nitko sretniji od nas. Ako mi budemo s ovim potencijalom drugi, mi smo neuspješni. U ovih par mjeseci otkad sam tu sam vidio, kada Hajduk dobije, onda dobijem 50-70 poruka, a kada izgubi 150. Ja volim na sve odgovoriti. To više nisam mogao pratiti. To je jedna velika distrakcija. Sada sam samo na poziv, poruka ili mail.

Je li klub financijski stabilan?

- Klub je stabilan, ali nema para. Kada sam došao situacija je što se tiče financija bila gora. Ne zato što je netko loše radio nego je takva situacija. Nema prihoda, nema Europe. Nismo kukali tada, nećemo ni sada. Hajduku uvijek fali para. Zašto? Da imamo više para, više bi i trošili. Trebamo osigurati stabilnost i financijski kontinuitet. Ne mogu reći da imamo novca za cijelu godinu. Svaki mjesec smo u stisci... Plaće su isplaćene za 11. mjesec, bit će i za 12. Da je izazovno - je, ali tako je. Ključ Hajduka je da igra Europu. Ona donosi novac. U suprotnom moramo prodavati. Nema mi veće motivacije kada vidim s koliko se podcjenjivanja ona strategija komentira izvan Splita. Nadam se da ćemo je ostvariti u tri godine, a ne u šest.

Osvrnuo se i na odnos s HNS-om.

- Kada bi se vodio što javnost misli, ne bih ja ništa radio. Masa nikad ne može biti u pravu. Ako sam na išta ponosan, to su dvije stvari, neovisnost i poštenje. Takav ću i izaći iz kluba. Stav prema HNS-u je isti godinu dana. Dok god Hajduk nije u strukturama HNS-a ja ću biti na istoku jer navijam za Hrvatsku i idem na sve utakmice. To je logično i prirodno. Za mene je dobro da nisam u HNS-u. Potpuno sam fokusiran na Hajduk, ali za klub nije dobro da nismo u HNS-u. Svoj put ne možemo tražiti direktno nego kroz županijski savez. U ovih godinu dana najteži dan mi je bila Skupština županije gdje smo imali jedan dogovor, a onda sam vidio da svi nisu podržali Hajduk. Mogao sam sebe poslati na put, ali sam otišao na sjednicu jer se nemam čega bojati. Mi nismo u tijelima i dok god nas nema mi ćemo ovako dogovarati, direktno s predsjednikom Kustićem. Volio bih u ovoj godini da se naprave pomaci. Ljudi će uvijek biti nezadovoljni. Za Hajduk je ključno u strukturama HNS-a jer se promjene rade iznutra, a ne izvana.