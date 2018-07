Predsjednica: Hlače su uništene, a cipele pune vode. I Macron mi je priznao da smo bili bolji

I predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović stigla je jučer na Trg bana Jelačića gdje je održan veličanstveni doček za srebrne hrvatske nogometaše.

– Nisam mogla izdržati, a ne doći, bila je duga noć. Nisam mogla spavati od uzbuđenja, pomiješanih osjećaja i ponosa i radosti, a malo i tuge što nismo pobijedili jer smo doista bili bolji. To nam svi priznaju i predsjednik Macron. Nedostajalo je malo sreće. Iznimno mi je drago što nas cijeli svijet doživljava ne čak kao moralne pobjednike, ali pobjednike koji su osvojili srca – rekla je predsjednica za RTL.

Mnogo se pisalo o njezinu ponašanju na finalu SP-a.

– Htjela sam biti čovjek, pokazati kako svi volimo svoju domovinu i reprezentaciju, koliko smo ponosni na njih i koliki je to bio trenutak za Hrvatsku, državu koja nije velika brojem ljudi i prostorom državnim, ali je ogromna u srcu i koja je napravila ogroman uspjeh – rekla je Grabar-Kitarović i dodala da je bila predsjednica i navijačica.

– Od predsjednika FIFA-e Infantina koji je rekao da nema problema da nosim nacionalne boje, nisam kršila dress-code za one koji se toga boje, nije to bio problem ni za Putina ni za Macrona koji je isto tako bio 'nabrijan' tijekom utakmice. Macron je čestitao nakon svakog hrvatskog gola. U svlačionicu smo otišli zajedno s Putinom, Macronom i Infa'ntinom. Čestitali smo našima, fotografirali se s njima, nažalost ovog puta nije bilo videa jer nije imati tko snimiti. Išli smo i u francusku svlačionicu i ja sam im čestitala i bilo mi je divno kad su počeli vikati 'Croatie, Croatie'.

Komentirala je tugu Luke Modrića.

– Pa vidjela sam da je bio tužan pa me to ponijelo kad sam vidjela njegov izraz lica jer voljela bih da je vlastiti uspjeh okrunio s Hrvatskom na vrhu svijeta, ali danas je sretan kad mu je to sve skupa sjelo. Prvi trenuci bili su trenuci tuge, a nakon toga osvijestili smo da je Hrvatska dobila srebro.

>> Pogledajte nezaboravan doček vatrenima

[video: 25961 / ]

Osvrnula se i na Putina.

– Osjeća se ljudska toplina, usudim se reći, ne mogu govoriti u njegovo ime, ali usudila bih se reći da je navijao za Hrvatsku. Činjenica da je došao u svlačionicu, fotografirao se s igračima i njihovim obiteljima, digao prst u zrak, mnogo govori o tome da se jučer ipak opustio.

Na kraju je sasvim pokisnula.

– Ma nije me bilo briga ni za što, ni za frizuru, šminku ili odjeću. One hlače su nepovratno uništene, cipele su mi bile pune vode, jedva sam hodala u njima, ali ja tu kišu nisam ni osjetila koliko me ponio taj zanos i osjećaj.

Poljubila je trofej prvaka.

– Morala sam ga poljubiti jer smo ga toliko željeli. Osjećala sam da smo ga zapravo nekako osvojili iako ga formalno nismo donijeli u Hrvatsku, ali on je bio naš jer smo igrali za njega i igrali smo bolje.

>> Dječak u hrvatskom dresu dobio ovacije u Bruxellesu