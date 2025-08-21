Naši Portali
BOGATA KARIJERA

Poznati sportaš koji je priznao da je gay iznenada završio karijeru: 'Najviše vrijedi biti slobodan'

21.08.2025.
u 19:18

Mnoge je iznenadio potez sportaša koji je u veljači 2023. postao svjetska vijest kada je objavio da je homoseksualac

Donedavni češki reprezentativac Jakub Jankto, jedan od rijetkih nogometaša koji su se otvoreno deklarirali kao homoseksualci, objavio je kraj profesionalne karijere u dobi od samo 29 godina. Mnoge je iznenadio potez sportaša koji je u veljači 2023. postao svjetska vijest kada je objavio da je homoseksualac.

Kao razlog se navodi teška ozljeda ligamenata gležnja i želja da više vremena provodi sa sinom Davidom.

- Pokušao sam sve, ali gležanj ne može izdržati vrhunski nogomet. Glavni razlog je moj sin i želim mu se posvetiti. Selim u Prag i okrećem se obitelji - napisao je Jankto na svom Instagramu.

Karijeru je ostvario u Italiji (Udinese, Sampdoria), a igrao je za Getafe, Spartu Prag i posljednje dvije sezone u Cagliariju, gdje je upisao 18 nastupa i jedan gol. Za reprezentaciju Češke je odigrao 45 utakmica i zabio četiri gola, a 2022. osvojio je naslov prvaka sa Spartom.

- Imamo samo jednu obitelj. Novac nije sve, najviše vrijedi biti slobodan i autentičan - rekao je Čeh koji će sada postati trener mlađih kategorija u Dukli Prag. 

