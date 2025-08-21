Poznati sportaš koji je priznao da je gay iznenada završio karijeru: 'Najviše vrijedi biti slobodan'

Donedavni češki reprezentativac Jakub Jankto, jedan od rijetkih nogometaša koji su se otvoreno deklarirali kao homoseksualci, objavio je kraj profesionalne karijere u dobi od samo 29 godina. Mnoge je iznenadio potez sportaša koji je u veljači 2023. postao svjetska vijest kada je objavio da je homoseksualac.

Kao razlog se navodi teška ozljeda ligamenata gležnja i želja da više vremena provodi sa sinom Davidom.

- Pokušao sam sve, ali gležanj ne može izdržati vrhunski nogomet. Glavni razlog je moj sin i želim mu se posvetiti. Selim u Prag i okrećem se obitelji - napisao je Jankto na svom Instagramu.

Karijeru je ostvario u Italiji (Udinese, Sampdoria), a igrao je za Getafe, Spartu Prag i posljednje dvije sezone u Cagliariju, gdje je upisao 18 nastupa i jedan gol. Za reprezentaciju Češke je odigrao 45 utakmica i zabio četiri gola, a 2022. osvojio je naslov prvaka sa Spartom.

- Imamo samo jednu obitelj. Novac nije sve, najviše vrijedi biti slobodan i autentičan - rekao je Čeh koji će sada postati trener mlađih kategorija u Dukli Prag.