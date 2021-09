Poraz Nexea u Danskoj

Rukometaši hrvatskog doprvaka Nexea poraženi su u prvom susretu 2. pretkola EHF Europske lige na gostovanju kod danskog Bjerringbro - Silkeborga sa 27-33, a uzvratni susret je 28. rujna u Našicama.

Našički Nexe došao je do posljednje stepenice pred ulazak u grupnu fazu ovogodišnje EHF Europske lige, a posljednja prepreka je danski Bjerringbro Silkeborg. U prvom susretu igranom u JYSK Areni danski sastav je slavio sa 33-27 nakon što je prvo poluvrijeme završilo rezultatom 16-14.

Hrvatski sastav je bolje ušao u susret, Nexe je nakon sedam minute igre vodio sa 4-1, a tri minute kasnije imao je i 6-3. Danci su okrenuli rezultat serijom 4-1, no Nexe je na polovici prvog dijela ponovo imao tri razlike, baš kao i nakon 20 minuta igre (12-9).

Bjerringbro Silkeborg je ipak, posljednjih deset minuta prvog dijela odigrao daleko bolje i od minus tri, Danci su došli do vodstva 16-14. Momčad Branka Tamšea se dobro držala do 40. minute (21-20), no Danci tada bježe na 26-20, te 28-22. Šest razlike je ostalo i na koncu utakmice (33-27).

U domaćim redovima najefikasniji su bili Oris Nikolaj Nielsen, Jacob Lassen i Henrik Tilsted sa po pet golova, dok je Nexe predvodio Halil Jaganjac sa 10 golova, Fran Mileta je dodao pet, a Predrag Vejin četiri gola. Moreno Car je sakupio 11 obrana.

Uzvratni susret je u Našicama 28. rujna, a pobjednik će se plasirati među 24 momčadi koje će biti podijeljene u četiri skupine drugog po kvalitetni i ugledu europskog klupskog rukometnog natjecanja.