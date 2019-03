Pogledajte kako su 'ponizili' Dejana Lovrena: Ovo je zaista nemilosrdno!

Liverpool je jučer na Anfieldu svladao Burnley (4:2) i nastavio lov za vodećim Manchester Cityjem, a Dejan Lovren oporavio se od ozljede i bio na klupi.

A zanimljiva stvar dogodila se tijekom poluvremena dok su se pričuve redsa zagrijavale na travnjaku.

Redsi su igrali "ševe" i u manje od pola minute tri puta uspjeli gurnuti loptu kroz noge Lovrenu. Origi i Shaqiri pali su na pod od smijeha, a ostatak momčadi taj je trenutak dočekao uzvicima.

This is absolutely ruthless on Dejan Lovren 🙈👀 pic.twitter.com/ZeNWWwMTxD