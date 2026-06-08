Poginuo reprezentativac Kosova (22) nakon teške prometne nesreće: Nastupao je u Hrvatskoj

Mladi i talentirani kosovski nogometaš Fatjon Bunjaku (22), igrač albanskog Elbasanija, preminuo je od posljedica teške prometne nesreće koja se dogodila rano ujutri tijekom nedjelje na Kosovu. Prema pisanju albanskih medija, nesreća se dogodila 55 minuta nakon ponoći na magistrali između Kosovske Mitrovice i Vučitrna, u blizini sela Novo Selo Madžunsko. Automobil u kojem se nalazio prevrnuo se zbog siline udarca, a još su dvije osobe zadobile opasne ozljede po život.

Liječnici su brzo reagirali te primili ozlijeđene u bolnicu, ali Bunjaku je zbog težine ozljeda umro u bolnici. Kosovsko tužiteljstvo pokrenulo je istragu kako bi utvrdilo sve okolnosti teške nesreće. Od mladog nogometaša Elbasanija oprostio se njegov klub, koji je navijače pozvao da se svi zajedno okupe i zajedno mu odaju počast.

- S dubokom boli primili smo vijest o smrti našeg igrača, Fatjona Bunjakua. Danas je velika obitelj našeg kluba izgubila ne samo igrača, već i čovjeka koji je s ponosom nosio klupske boje i utkao svoj doprinos u našu povijest. Njegova predanost i strast prema nogometu zauvijek će ostati dio našeg identiteta - objavio je klub.

Bunjaku je dio karijere proveo u Hrvatskoj. Igrao je za niželigaški Zmaj iz Makarske, za koji je skupio 19 nastupa i postigao deset golova. Igraao je za juniorsku momčad i seniore u tadašnjoj 3. HNL - Jug, a za U-21 reprezentaciju Kosova odigrao je tek četiri utakmice.