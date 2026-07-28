Novo pravilo stiže u engleski nogomet: evo što će se dogoditi kada se ozlijedi vratar

U engleskom nogometu uskoro bi mogla zaživjeti nova regulacija koja se odnosi na situacije kada je vratar ozlijeđen i kada liječnici moraju ući na teren kako bi mu pružili pomoć. Prema informacijama BBC Sporta, uvodi se svojevrsni "taktički odmor" za momčadi čiji je vratar primio medicinski tretman.

Prema novom pravilu, nakon što sudac dopusti ulazak medicinske službe na teren zbog ozljede vratara, trener će imati deset sekundi kako bi odredio kojeg će igrača iz polja privremeno poslati izvan igre. Taj će nogometaš morati napustiti teren na jednu minutu, nakon čega će se moći vratiti u igru.

Ako trener u zadanom roku ne odredi igrača koji će izaći, automatski će biti kažnjen kapetan momčadi. U tom slučaju upravo će kapetan morati napustiti teren na jednu minutu.

Cilj novog pravila je spriječiti potencijalno odugovlačenje igre i situacije u kojima bi momčadi mogle koristiti ozljede vratara za dobivanje dodatnog vremena ili prekid protivničkog napada. Posebno se želi smanjiti mogućnost taktičkog iskorištavanja medicinskih prekida u završnicama utakmica.

Za sada nije poznato kada će točno pravilo stupiti na snagu u svim natjecanjima engleskog nogometa, no očekuje se da bi moglo biti uvedeno u sklopu novih mjera za ubrzavanje igre i povećanje regularnosti natjecanja.