Podržavamo promjene, ali treba uvesti i kontrolu kako se novac troši

Rukomet nam je u padu, košarka umire, nogomet krvari od neimaštine, za odbojku mnogi sumnjaju da se više igra u Hrvatskoj, jedino se vaterpolo još drži iznad površine, no pitanje je koliko dugo.

Predstavnici tih sportova, koji obuhvaćaju i najveći broj natjecatelja u Hrvatskoj (oko 222 tisuće), okupili su se u Opatijsku inicijativu, sad već službeno i udrugu, za spas nekadašnjih perjanica sporta.

Inicijativa da se pet navedenih loptačkih sportova izdvoji u poseban sustav financiranja s prihodima od kladionica i TV prava te postotkom od boravišne pristojbe i poreznim olakšicima za ulagače naišla je na zanimanje među vladajućima, a kako će sve proći vidjet ćemo u vremenu koje dolazi.

Skansi: Novac u ministarstvo

Koliko su upućeni u inicijativu, što misle o njoj, vjeruju li u njen uspjeh i kako izbjeći nestanak s europske sportske karte, pitali smo naše najveće trenerske autoritete. Petar Skansi kaže:

– Djelomično sam upoznat s idejama Opatijske inicijative. Reći ću vam mišljenje... Sredstva za sport treba objediniti u jednoj blagajni, i to ne više u HOO-u kao što je u posljednjih 25 godina, već u Ministarstvu. E, kad bi se ta sredstva našla u Ministarstvu, ono bi moglo po jasnim kriterijima dijeliti novac iz fonda. I to mora biti stvar dogovora s Vladom. Ne može se iz čista mira od igara na sreću ili nečeg trećeg uzimati 10%. No, nije sporno da treba riješiti pitanje punjenja proračuna za sport. Treba postaviti stvari tako da ne može svatko sponzorirati što hoće, a posebno ne državna firma. Recimo, ako HEP ima 300.000 eura za sponzorstvo, onda taj novac mora ići u fond pri Ministarstvu. I ne postavimo li stvari tako, ne vidim izlaz. Slažem se da su promjene potrebne, i to radikalne.

Što slijedi ne dogode li se?

– Ostat će sve na upornosti entuzijasta, a to je sve simbolično. Mislim, amaterizam je blaga riječ u odnosu na ono što slijedi.

Rukometni izbornik Lino Červar imao je praktički pripremljen govor kad smo ga nazvali.

– Ovo je jako važan trenutak i svaka je inicijativa dobrodošla sad kad je materijalna situacija teška. I zbog toga je važno s jakim argumentima obratiti se društvu i državi i objasniti zašto je važno ulagati u sport. Danas moraš itekako opravdati ulaganje jer, kao što znamo, kod nas je malo poreznih obveznika, a puno poreznih konzumenata. Sport je jedan od njih. Vjerujem da bi i građani lakše prihvatili reguliranje novog načina financiranja kad bi im se objasnilo zašto je to važno – krenuo je Červar pa nastavio:

– Ulaganje u mlade najjeftinije je za društvo, vjerujte. Sport je najbolji oblik socijalizacije, u 40 godine rada u četiri države u to sam se uvjerio. Moramo pomoći roditeljima da mogu financirati djeci bavljenje sportom. Kolektivni sportovi su važni jer se dijete nauči zajednički slaviti i tugovati, nauči razviti radnu etiku, za što sami roditelji često nemaju vremena.

Što se tiče same Inicijative...

– U njoj vidim pozitivnu ideju da se nađu načini kako pronaći financijske izvore za sport i kako pomoći onima koji odlučuju da se ne rasipa novac uzalud. Pozitivno je i to što se mislilo i kako pomoći i ostalim sportovima. E sad, vrhunski sport nerijetko vuče za sobom novac, a gdje je novac, tu su i razni interesi, što u trenucima krize dovodi do sumnji kod velikog broja građana da se tu radi o nečistim radnjama. Stoga se i u pogledu poštenja mora napraviti zaokret kako bi se vratilo povjerenje u klubove – rekao je Červar.

Ćiro Blažević u svom je stilu bio vrlo jasan...

– Čuo sam za inicijativu, ali ne znam koliko ima šanse proći. Mnogi su već pokušavali riješiti sustav financiranja sporta pa nije bilo pozitivnog pomaka.

Treba li ipak podržati inicijativu?

– Sine, ja sam samo trener i bavim se strukom, na Vladi je da to pitanje rješava. Svakako bi se trebalo povesti računa o problemima jer smo kao nacija puni sportskih talenata i mi im moramo stvoriti uvjete da se normalno razvijaju.

Prođe li inicijativa, smatrate li da bi kao u Francuskoj morao postojati i neki sustav kontrole trošenja novca u klubovima?

– Ma to je najbitnije jer će inače sve otići u p. m.! Nažalost, skloni smo kao narod lopovštini, naročito ako nemamo dojam da će nas netko u njoj uhvatiti, ha-ha!

Rudić: Prijedlog je dobar

Najtrofejniji trener u povijesti vaterpola Ratko Rudić već 2007. nakon osvajanja svjetskog zlata tadašnjem je premijeru rekao: “Imamo problem!”

– Upoznat sam s inicijativom, ona je i ranije postojala kao ideja, a sad je uobličena u smislen prijedlog i u njemu je sažet put za rješavanja problema koji muči pet loptačkih sportova. Mislim da je prijedlog dobar i da može proći. Naravno, o državi ovisi hoće li. Nisam vidio program nacionalnog sporta u RH koji bi trebao biti osnovni dokument koji mora donijeti Sabor, ali svakako bi inicijativu trebalo ugraditi u njega. Tako bismo riješili najveći dio problema u našem sportu te bismo oslobodili ogroman potencijal bavljenja sportom kod mladih. Omogućili bismo im besplatan pristup sportu.

I Rudić se slaže da je važna i kontrola trošenja sredstava koja na kraju pripadnu klubovima...

– Naravno, novi bi sustav trebao ostvariti i transparentnost kako u dodjeli, tako u trošenju sredstava, ali svih! Od trenutka kad novac krene iz izvora do onog kad dođe do korisnika pa do dalje upotrebe. Danas je to i lakše izvedivo nego prije i za to se također može dobiti pomoć iz Europe.