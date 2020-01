Pao je dogovor: Liverpool će uskoro imati jednu izmjenu na dresu

Engleski prvoligaš Liverpool je potpisao višegodišnji ugovor s proizvođačem sportske opreme Nikeom koji će tako u sezoni 2020./2021. zamijeniti dosadašnjeg sponzora New Balance.

Američka tvrtka sa sjedištem u Bostonu New Balance je prošle godine tužio Liverpool za kršenje ugovora vrijednog 40 milijuna funti godišnje. Taj ugovor istječe u svibnju ove godine, a prema uvjetima ugovora New Balance je imao pravo obnoviti sponzorstvo ako budu jednaki uvjetima bilo koje konkurentske ponude. No sud je ponudu New Balancea odbacio kao "manje povoljnu" u usporedbi s Nikeovom ponudom.

"Pozdravljamo Nike koji postaje dio obitelji Liverpoola kao naš novi snabdjevač sportskom opremom i očekujemo da će nam biti nevjerojatan partner, kod kuće i globalno dok širimo navijačku bazu", izjavio je izvršni direktor Billy Hogan.